Allianz Bank Financial Advisors e Nordea Am annunciano una collaborazione per mettere a disposizione dei clienti della banca del gruppo assicurativo le soluzioni di investimento Xmulti Nordea Stable Return Ac, Xclassic Nordea Glob Stable Eq e Xtrend Nordea Gender Diversity. I tre prodotti saranno proposti all’interno delle polizze vita Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private di Darta Saving Life Assurance, società interamente controllata dal gruppo Allianz.

Il fondo interno Xmulti Nordea Stable Return concentra l’approccio del team multiasset di Nordea Am, che si focalizza sulla riduzione dei rischi, la stabilità e la protezione del capitale investito. Tali caratteristiche lo rendono una valida soluzione “core” per un portafoglio bilanciato e ben diversificato.

La strategia sottostante a Xclassic Nordea Glob Stable Eq è orientata agli investimenti nel comparto azionario seguendo un processo collaudato nel tempo legato ai fondamentali, e selezionando aziende con un attraente rapporto Price / Earnings, una minore volatilità e interessanti dividendi. Sono le azioni definite “stabili” poiché in grado di sviluppare positivamente la propria attività, e quindi generare utili, durante le diverse fasi del ciclo economico.

Il terzo fondo, Xtrend Nordea Gender Diversity, seleziona le aziende che si stanno muovendo proattivamente nella gender equality. La parità dei generi è un diritto fondamentale che è supportato dagli obiettivi di Sviluppo Sostenibile identificati dalle Nazioni Unite.

“Un traguardo atteso per una rilevante partnership a supporto della rete dei consulenti finanziari di Allianz Bank Financial Advisors", commenta Fabio Caiani, managing director e head of South East Europe di Nordea am. "Consolidiamo la nostra posizione sul canale distributivo in Italia attraverso l’impiego di tre eccellenze gestionali nel puro stile nordico. Siamo lieti di mettere a disposizione dei clienti di Allianz Bank la lunga esperienza della nostra strategia focalizzata sul bilanciamento del rischio e l’approccio azionario globale non convenzionale dei nostri criteri di stabilità. Completa il quadro la forte attenzione verso i temi Esg con un occhio di riguardo al gender diversity, un trend di notevole attualità”.

“Abbiamo deciso di avviare la partnership con Nordea Am per continuare a perseguire il nostro obiettivo: fornire ai Clienti soluzioni d’investimento caratterizzate da elevata qualità e perfetto tempismo rispetto ai trend di mercato", aggiunge Mario Ruta, dg di Allianz Bank FA. L’esperienza, la visione globale e l’attenzione verso i temi più sensibili, come l’Esg e la gender equality - per noi valori fondamentali - consentono di mantenere un eccellente standard del servizio di consulenza offerto”.