Gva Redilco assiste Savills Im nella vendita di un immobile a Bnp Paribas

Gva Redilco ha agito in qualità di advisor della proprietà, Savills Im sgr, quale società di gestione del fondo immobiliare Milan Green Fund nell’operazione di vendita a Bnp Paribas Reim Italy Sgr di un immobile ad uso ufficio in via Mazzini 9/11, una via centrale di Milano che collega la Piazza del Duomo con Piazza Missori.

L’asset cielo-terra si estende su una superficie totale di circa 11.000 mq distribuiti su 10 piani. L’edificio risalente alla metà degli anni Trenta del ‘900 è stato oggetto di un consistente intervento di risanamento conservativo, appena concluso, che l’ha valorizzato rispettandone il pregio storico ed architettonico.

Il progetto di ristrutturazione si è concentrato sugli interni e sull’impianto distributivo, con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi. La creazione di un giardino urbano centrale su cui affacciano gli uffici a tutti i piani ha completato le caratteristiche di unicità, rappresentanza e funzionalità dell’immobile. L’asset, storicamente sede della Banca Agricola Milanese (poi Banca Popolare di Milano) è interamente locato ad un unico tenant.