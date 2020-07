Ubs Am 14,8 Mw di impianti green da Ecoenergy

Ubs Am Real Estate & Private Markets acquisisce un portafoglio operativo di impianti fotovoltaici da 14,4 Mw e di un portafoglio di biogas da 4 Mw da società affiliate di Econergy Renewable Energy e di fondi gestiti dal partner di Econergy, RGreen Invest.

Ubs Am si è inoltre assicurata un’opzione per l’acquisto di altri impianti fotovoltaici operativi da 22 Mw. I termini finanziari della transazione, raggiunta su base bilaterale a seguito di una prima fase di selezione, non sono stati resi noti.

Parallelamente, la società ha stretto una nuova partnership in esclusiva con Econergy per la costruzione e la gestione di un parco fotovoltaico ed eolico da 1,1 Gw in Italia. Gli investimenti saranno effettuati non appena inizieranno i lavoro di costruzione del parco in questione.

Econergy è una società leader nell’investimento e gestione di energie rinnovabili sul mercato italiano, con un consolidato track-record decennale di successi nello sviluppo, investimento e gestione di progetti per le energia rinnovabili.

“Questo accordo apre un nuovo ed eccitante capitolo per Econergy", dice Eyal Podhorzer, managing director e Founder di Econergy. "Vantiamo un track-recod di successo nella fornitura di progetti di energia rinnovabile a sponsor finanziari di elevata qualità sul mercato italiano e siamo lieti di aver siglato questo nuovo accordo con Ubg Am, uno dei più stimati investitori nel settore delle infrastrutture, con uno standing internazionale".

“Per Ubs Am questa nuova partnership rappresenta un’interessante opportunità per acquisire una posizione di rilievo sul mercato italiano delle energie rinnovabili", aggiunge il responsabile infrastrutture, Tommaso Albanese (in foto). "Il team di Econergy vanta una solida esperienza nella realizzazione di progetti non sovvenzionati che soddisfano i criteri che Ubs Am richiede in qualità di investitore di lungo periodo sul mercato globale delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. L’operazione dimostra la capacità del nostro team di implementare la strategia che mira ad asset che generino liquidità bilateralmente. Siamo entusiasti di poter cogliere le opportunità identificate in questo mercato ad alta crescita a beneficio dei nostri clienti.