Nordea Am gestirà il nuovo mandato globale di PenSam

PenSam e Nordea Asset Management hanno concordato un mandato azionario globale di 2,16 miliardi di euro che rispecchia la strategia di PenSam in materia di clima e sostenibilità. “Da anni lavoriamo con successo insieme con PenSam nella gestione di strategie basate sui premi di rischio azionario", commenta Anders Madsen (in foto), head of institutional & wholesale distribution per il Nord Europa di Nordea Am. "La nostra collaborazione nel tempo si è evoluta e ora abbiamo deciso di trasformarla in un mandato globale che mira anche ad affrontare il rischio climatico".

Il mandato d'investimento rispetta la strategia di PenSam di sostituzione del benchmark azionario con il MSCI ACWI Climate Change Index, mantenendo un approccio basato sui premi per il rischio nella costruzione del portafoglio.

"Trasformare i mandati esistenti in questo nuovo mandato globale permette a PenSam di integrare una serie di parametri cruciali", aggiunge il cio Claus Jørgensen. Il nuovo mandato offre esposizione ai premi per il rischio azionario e allo stesso tempo riesce a integrare gli obiettivi che PenSam si è posta in relazione al clima e alla sostenibilità. PenSam è lieta di poter continuare la collaborazione con Nordea Asset Management, che consideriamo uno dei principali asset manager nordici e internazionali, con una forte esperienza sia in materia di premi di rischio azionario che di Esg".

Nordea Amsi è aggiudicata una serie di mandati d'investimento con importanti investitori istituzionali, con particolare attenzione agli obiettivi ESG e climatici.

"Da molti anni ci concentriamo su investimenti responsabili e sostenibili - attraverso processi tradizionali basati sui fondamentali, ma anche nell'ambito di processi più quantitativi e orientati alla gestione dei premi per il rischio", afferma Anders Madsen. "Ciò ha permesso a Nordea Asset Management di posizionarsi in questo settore in rapida crescita per offrire le proprie competenze e i suoi prodotti".