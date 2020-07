Amundi, flessione per i ricavi ma aum in crescita del 7%

Arrivano i dati semestrali del gruppo finanziario Amundi. Le masse in gestione del gruppo ammontano a 1.592 miliardi, in aumento del 7% anno su anno (+4% rispetto al dato di fine marzo 2020). Trend positivo anche per i prodotti a medio lungo termine con afflussi in crescita di 3,5 miliardi nel secondo trimestre che vanno a controbilanciare i disinvestimenti dai prodotti di tesoreria.

Flessione importante per i ricavi che, in sei mesi, perdono 7,3 punti percentuali davanti alla contrazione dei mercati. Il dato viene controbilanciato da maggiori economie di gruppo con una riduzione dei costi del 7,8% rispetto al semestre 2019. Il Cost/income ratio è in miglioramento (50,9% nel secondo trimestre 2020 orispetto al -0,3 dell'anno scorso. Il gruppo francese chiude il semestre con un risultato netto rettificato di 233 milioni, in flessione rispetto ai 258 del secondo trimestre 2019.

"Nonostante un contesto di mercato sfavorevole, l'attività e gli utili di Amundi sono stati solidi nel secondo trimestre, il che dimostra che il modello di business dell'azienda è sano", commenta il ceo, Yves Perrier. "Gli afflussi nei prodotti a medio-lungo termine sono nuovamente positivi, grazie in particolare agli attivi reali e alla gestione passiva".

I motori di crescita attivati all'inizio dell'anno "stanno prendendo forma in linea con gli obiettivi che abbiamo dichiarato: l'acquisizione di Sabadell Am, la costituzione della joint-venture con Boc in Cina procede secondo il piano previsto. Inoltre", conclude il ceo del gruppo francese, "abbiamo continuato ad attuare il proprio piano Esg annunciato a ottobre 2018, con un’accelerazione delle iniziative di investimento responsabile". Amundi conferma la sua partnership con Società Generale per altri cinque anni.