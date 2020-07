Banco di Desio: utile a 9,6 milioni, dividendi rinviati a gennaio

Il consiglio di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza approva la relazione finanziaria per il primo semestre dell'anno. L'istituto di credito registra da inizio 2020 ad oggi un rafforzamento patrimoniale (70 punti base), dovuto agli interventi regolamentari e al riposizionamento del portafoglio.

La raccolta diretta risulta a quota 11,3 miliardi (+1,2% rispetto al semstre 2019), la raccolta indiretta è invece pari a 15,7 miliardi (+0,8%). Gli impieghi verso la clientela ordinaria ammontano a 9,6 miliardi di euro, in ripresa nel secondo trimestre per effetto delle nuove erogazioni alle imprese

Anche i volumi degli impieghi e della raccolta sono in crescita.

L' "effetto Covid-19" sui ricavi è "in progressivo assorbimento e parzialmente compensato dall’azione di contenimento dei costi (-2,1% nonostante i costi straordinari sostenuti per l’emergenza)". Sulla redditività pesano gli accantonamenti "specie dei finanziamenti in bonis, con ROE al 2,1%, nonostante il forte rallentamento economico e un costo del credito in significativa crescita (+48,5%) prevalentemente per l’inclusione nei modelli di rischio delle proiezioni macroeconomiche condizionate dall’epidemia di Covid-19".

Il Ratios di asset quality e coverage risultato sopra la media di sistema. L'utile netto consolidato si attesta sui a 9,6 milioni di euro. Il cda ha anche votato a favore della richiesta fatta da Consob il 28 luglio alle banche di astenersi fino al primo gennaio 2021 dal pagamento dei dividendi relativi agli esercizi 2019 e 2020.