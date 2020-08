Spectrum batte il record: oltre i 200 milioni di certificati scambiati

Spectrum Markets ha superato l’importante traguardo dei 200 milioni di certificati scambiati dal suo lancio nell’ottobre del 2019 – a soli tre mesi dall’abbattimento della soglia dei 100 milioni avvenuto in aprile.

In luglio sono passati di mano 38,1 milioni di certificates, ovvero un aumento del 7,9% rispetto al mese precedente. Si conferma dunque il continuo aggiornamento dei record di questo mercato che ha messo a segno il suo decimo mese consecutivo di crescita. La quota di scambi oltre l’orario tradizionale (ovvero tra le 17:30 e le 09:00) è stata del 37,7%.Nel dettaglio, i volumi degli scambi in luglio si sono così suddivisi: l’87,7% del totale è attribuibile ai certificati sugli indici (81,7% a giugno 2020), il 7% a quelli sulle valute (11,5% a giugno) e il rimanente 5,3% agli strumenti sulle materie prime (6,8% a giugno).

Tra i sottostanti maggiormente scambiati troviamo al primo posto l’indice tedesco DAX con una percentuale del 22,4%, seguito dall’S&P 500 statunitense (19,4%) e dall’OMX di Stoccolma (18,7%). Tutti i 21 sottostanti sono stati scambiati .

Spectrum Markets è il mercato pan-europeo dove gli investitori al dettaglio possono scambiare certificates attraverso i loro broker. Dal suo lancio, i prodotti sono disponibili nei seguenti dieci paesi: Germania, Francia, Italia (dove la società è rappresentata dal sales executive Christophe Grosset), Spagna, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Irlanda, Finlandia e Belgio.