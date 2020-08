La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del gruppo Anima nel mese di luglio 2020 è stata positiva per circa 210 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 785 milioni di euro. Il dato comprende anche l’avvio di un nuovo mandato istituzionale per complessivi euro 500 milioni la cui selezione dei titoli e costruzione del portafoglio è iniziata nel mese e proseguirà fino a settembre 2020. A fine luglio le masse gestite complessive del gruppo Anima ammontano a oltre 185 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il valore di fine 2019.“Il mese di luglio registra una raccolta netta positiva, in un contesto ancora condizionato dall’atteggiamento conservativo della clientela retail; in ambito clientela istituzionale, la crescente presenza del gruppo è confermata dall’avvio questo mese di un nuovo mandato la cui raccolta sarà registrata anche nei mesi di agosto e settembre mano a mano che viene costruito il portafoglio titoli”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, ad di Anima Holding.