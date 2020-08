Al netto del consolidamento delle masse da quest’ultima (che ricordiamo essere il 20% dei $ 2,1 miliardi gestiti da Kennedy Lewis), il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di luglio una raccolta netta positiva di circa € 411 milioni, di cui quasi 2/3 dall’Italia.

Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine luglio a € 56,3 miliardi, di cui € 43,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite.

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo, commenta: “I dati di raccolta di luglio confermano l’andamento positivo già registrato nel mese di giugno, e ci portano a raggiungere da inizio anno oltre 2,6 miliardi di raccolta netta complessiva. Significativo il dato sui mercati alternativi, da inizio anno il Gruppo ha raccolto oltre 1 miliardo di euro portando le masse complessive in fondi UCITS e prodotti chiusi a quasi 1,7 miliardi di euro, con l’obbiettivo di raggiungere 2 miliardi entro fine anno. Il nostro modello di business permette ai nostri consulenti finanziari di accompagnare i clienti verso una corretta pianificazione di medio-lungo periodo e al nostro team di gestione globale, che presidia i mercati 24 ore al giorno, di offrire soluzioni fortemente innovative che possono generare ritorni positivi in un contesto di tassi a zero. All’estero continuiamo il trend di crescita e nel mese di luglio abbiamo completato la prima acquisizione nel mercato dei private markets statunitensi, con l’acquisizione di una partecipazione in Kennedy Lewis specializzata in investimenti nel private credit. Puntiamo con convinzione a raggiungere l’obbiettivo di 300 milioni di euro di utile netto nel 2020, anche se i mercati rimangono imprevedibili.”