Equita si conferma nel 2020 ai vertici delle classifiche Institutional Investor

Equita, l’Investment Bank indipendente italiana, si conferma anche nel 2020 ai vertici delle classifiche di Institutional Investor, la prestigiosa testata giornalistica in ambito finanziario.

Il Team di Ricerca di Equita, guidato da Luigi de Bellis e Domenico Ghilotti, si è posizionato al primo posto nella categoria “Italy Research: Small and Mid-Cap Stocks” e al secondo posto nella categoria “Italy Research: Financials”. Il team si è inoltre classificato al secondo posto nella categoria generale “Overall Italy Research” – e primo tra i broker indipendenti italiani – grazie alla qualità della sua ricerca e alla professionalità di analisti e venditori che ogni giorno interagiscono con gli investitori istituzionali per supportarli nelle loro scelte di investimento.

Con questo brillante risultato – ottenuto anche grazie al contributo dei sales della sala operativa con cui gli analisti del Team di Ricerca collaborano quotidianamente – Equita conferma l’importanza delle attività di ricerca che, pur in un contesto sfavorevole indotto dall’introduzione di MiFID II e dal perdurare della pandemia da Covid-19, continuano ad essere centrali per le altre aree di business del Gruppo e fattore distintivo sul mercato italiano rispetto alle altre investment bank internazionali.

Lo stesso Team di Ricerca, oggi composto da 13 analisti, ha continuato a crescere negli ultimi anni in termini di titoli coperti, focalizzandosi sempre più sulle mid & small caps e diversificando con successo le proprie attività anche nel mondo del fixed income e delle nuove tematiche ESG. Nei prossimi mesi il Team di Ricerca proseguirà il suo percorso di crescita aumentando ulteriormente la copertura delle mid & small caps italiane, di alcuni settori specifici a livello europeo e del fixed income, procedendo inoltre con l’integrazione delle tematiche ESG nella ricerca fondamentale.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere nuovamente ai vertici delle classifiche internazionali. Il risultato ottenuto dagli analisti di Equita riflette non solo la qualità della nostra ricerca e i continui investimenti fatti negli anni in tale area, ma anche l’intensità e la qualità dei rapporti dei nostri sales con i clienti istituzionali. Ringraziamo inoltre i nostri clienti che con questo voto hanno premiato la qualità del servizio offerto dal Team di Ricerca e dalla Sala Operativa, oltre al focus sulle mid e small caps, quest’ultimo ancora più importante per gli investitori che oggi cercano ritorni interessanti sul mercato.”