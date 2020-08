“Waiting for the Barbarians” film diretto da Ciro Guerra, prodotto dalla Iervolino Entertainment, distribuito da Samuel Goldwyn è tra i cinque film più visti su Apple TV negli Stati Uniti.

Il film è interpretato dal Premio Oscar Mark Rylance (Il Ponte delle Spie), dal candidato all'Oscar Johnny Depp (Pirati dei Caraibi, La Fabbrica di Cioccolato, Animali Fantastici e dove trovarli), Robert Pattinson (Twilight e nuovo interprete di Batman), Gana Bayarsaikhan (Ex Machina) e Greta Scacchi (La ragazza nella nebbia).

“Waiting for the Barbarians”, in pieno trend con altre major come Warner Bros e Universal, è uscito il giorno 7 agosto 2020 su piattaforme on demand e digitali via cavo in Usa e Canada.

Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, fino all’arrivo del Colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei "barbari" e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei "barbari" per mano del colonnello e la tortura di una giovane donna "barbara" spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione donchisciottesco.

“Waiting for the Barbarians” è diretto da Ciro Guerra e scritto dall'autore vincitore del premio Nobel J.M. Coetzee, che ha adattato la sceneggiatura del romanzo omonimo. Il vincitore del premio Oscar Chris Menges è il direttore della fotografia.

I produttori del film sono Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Michael Fitzgerald, Olga Segura. I produttori esecutivi sono Sir Martin Franklin, Cristina Gallego, Danielle Maloni, Deborah Dobson Bach e Penelope Glass.

Andrea Iervolino, Presidente e Fondatore di Iervolino Entertainment, produttore del film, ha commentato: “Siamo molto felici che questo film, da noi prodotto, di nazionalità italiana, sia, dopo pochi giorni, in cima alla classifica dei film più visti su Apple TV, una piattaforma che vanta milioni di utenti in tutto il mondo e che grazie alla fruizione dei contenuti disponibili su iTunes, permette la visione di contenuti premium di alta qualità. Tutto ciò supportato dalla efficienza di una delle società di distribuzione più famose al mondo, la Samuel Goldwyn. E’ stato un progetto fortemente voluto, con un regista e un cast eccezionali, che dà prestigio al nostro cinema e segue i punti cardine del nostro business model. Questo progetto conferma la direzione del percorso qualitativo che la nostra società sta intraprendendo, dalla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, a quello di Deauville, al London Film Festival al Film Festival di Zurigo”.