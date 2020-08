Borse europee contrastatePiazza Affari giù dello 0,4%

I mercati azionari europei hanno chiuso contrastati, con un calo in chiusura influenzato dal nervosismo di Wall Street dopo che a spingere gli acquisti per larga parte della seduta aveva giocato ancora una volta la speranza nelle sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, oltre all'ottimismo su un accordo commerciale sino-americano dopo il colloquio telefonico fra Washington e Pechino. Il FTSE Mib ha chiuso in ribasso dello 0,4% a 20.030,05. Francoforte poco sotto la parità, Parigi poco sopra, mentre Londra ha chiuso in rosso dell'1,1%.