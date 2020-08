Reti si quota sul mercato Aim ItaliaUna Benefit per un’Ipo sostenibile

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, annuncia di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti supporta le Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). La Società vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, oltre che consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica distintiva è il «CAMPUS Tecnologico», laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Reti ottiene l’eccellenza tecnologica e gli alti livelli di qualità che gli vengono riconosciuti dal mercato, grazie alla capacità di unire in maniera virtuosa e strutturata: la scelta delle tecnologie, la formazione continua del personale, lo sviluppo delle proof of concept e la realizzazione degli stress test all’interno dei laboratori del Campus Tecnologico dove nasce l’innovazione. Nel 2019 Reti ha realizzato Ricavi per 21,0 milioni di euro, in crescita del +10% rispetto al 2018, con un EBITDA di Euro 2,2 milioni (10,3% EBITDA Margin).

Reti è precursore di un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder. Per questo motivo Reti è diventata una Società Benefit, una forma di società a scopo di lucro caratterizzata da un livello più alto di trasparenza e accountability. La forma giuridica di società benefit dà agli investitori la certezza che un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro. Reti ha inoltre pubblicato il primo ESG Report e ha intrapreso il percorso per l’ottenimento della qualifica B-Corp. Una “B Corp® Certificata” è una società - certificata dalla no profit USA “B Lab” - che soddisfa rigorosi standard di scopo, responsabilità e trasparenza e deve raggiungere gli obiettivi di performance determinati da B Lab e misurati attraverso lo standard internazionale B Impact Assessment.

Il commitment ESG di Reti si fonda su 4 pilastri:

Interdipendenza: rafforzare legame con il territorio – sostenere la formazione e l’ingresso nel mondo del lavoro di nuove generazioni e categorie svantaggiate

Persone: realizzare un sistema di welfare per i propri dipendenti per valorizzare e favorire lo sviluppo delle competenze e l’attrazione di talenti

Soluzioni di business: creazione di soluzioni e servizi innovativi e sostenibili, con impatto positivo di carattere sociale ed ambientale

Ambiente: adozione di politiche di utilizzo responsabile delle risorse naturali e che riducano l’impatto ambientale

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti: “Siamo la prima Società Benefit del settore IT che si quota su AIM Italia. Mettiamo a disposizione dei nostri clienti oltre 25 anni di track record e offriamo soluzioni all’avanguardia e completamente customizzate. Il nostro Campus Tecnologico ci consentirà di ricercare costantemente la massima eccellenza all’interno dei 6 Centri di competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP, IOT. Continueremo a

incentrare il nostro business sull’ascolto e sul coinvolgimento della totalità degli stakeholder, seguendo e alimentando la strada della sostenibilità che ci caratterizza. La quotazione rappresenta per noi un’opportunità per accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, aprendo il capitale a tutti coloro che, credendo nel nostro progetto, intendono condividere con noi il nostro ruolo di innovatori nel mondo dell’IT Consulting.”

L’operazione di quotazione sul mercato AIM Italia, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e ad investitori professionali e al dettaglio. La quotazione è finalizzata a sostenere una strategia di M&A e l’attività di R&D oltre che ad accelerare il percorso di crescita organica fondato sullo sviluppo del Campus Tecnologico e delle strategie ESG, investimenti nel personale, scouting di nuove partnership strategiche e potenziamento della forza vendita.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,00 euro e un massimo di 1,20 euro.