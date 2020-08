In attesa del simposio di Jackson Hole, in Wyoming, dove i lavori saranno aperti dal n.1 della Federal Reserve Jerome Powell, dopo una giornata in altalena le borse europee chiudono positive, guidate da Francoforte (+0,98%), grazie all’ennesima performance del Nasdaq. Gli indici del Vecchio Continente hanno più volte cambiato la direzione di marcia nella prima parte della giornata e poi hanno rialzato la testa nel pomeriggio. Milano è salita dello 0,54%; lo spread è sceso a 148,8 punti.