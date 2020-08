Bini Smaghi (Société Générale): "Recovery Fund passaggio cruciale per l'Italia, non si perda occasione"

"Il Recovery Fund incontra in pieno l'esigenza" di una politica di bilancio, complementare e inscindibile con quella delle banche centrali. Si tratta "peraltro di debito buono, per usare la terminologia di Draghi, emesso per finanziare investimenti, infrastrutture e riforme necessari per una ripresa dell'attività economica e dell'occupazione. Per l'Italia questo è un passaggio cruciale, in cui ha l'appoggio dell'Europa. Purché, ripeto, non si perda l'occasione". Lo dice, intervistato su 'Repubblica',

l'economista e presidente di Société Générale, Lorenzo Bini Smaghi. Per l’economista, anche il presidente della Fed ha lanciato segnali nella stessa direzione: «Powell lancia ai governi lo stesso messaggio di Draghi e Lagarde. Il capo della Fed conferma che in questa fase di scarsi investimenti, tassi bassi e ripresa da finanziare, la politica di bilancio — complementare e inscindibile con quella delle banche centrali — è essenziale per rilanciare l’economia e far sì che arrivino stimoli veri di stimolo. E il Recovery Fund incontra in pieno quest’esigenza”.