Dopo una seduta in altalena, i listini europei chiudono deboli, con Piazza Affari poco sotto la parità a 19.841 punti (-0,03%). Negative anche Parigi e Francoforte, positiva Madrid. A pesare la prospettiva di tassi di interesse più alti in Europa rispetto agli Stati Uniti, all’indomani della svolta annunciata dalla Fed in direzione di una politica monetaria espansiva, e il conseguente rafforzamento dell’Euro rispetto al dollaro: oggi è salito fino a 1,19.