"Se tra gennaio e febbraio arrivavano in media duemila iscritti ai corsi ogni mese, a marzo e aprile abbiamo avuto sei mila iscrizioni quelle ai corsi a pagamento, addirittura sono decuplicate. Ciò perché sempre più persone sono in cerca di opportunità, sia lavorative sia di emancipazione personale, e hanno deciso di investire nella formazione professionale proprio in un momento di incertezza. Ad attrarre, la possibilità di generare reddito da casa: creando una sorta di ''piano B'' rispetto alla posizione lavorativa attuale". Lo ha affermato Giulio Pasquini, fondatore di Sapienza Finanziaria, che ha organizzato la seconda edizione di "Missione Libertà Live" che lo scorso anno ha riunito fisicamente una vasta platea di aspiranti trader a Riccione, e quest'anno si terrà online dal 4 al 6 settembre. Formatori, analisti finanziari, traders e giornalisti si interfacceranno con il pubblico focalizzando argomenti estremamente attuali: le nuove opportunità di crescita professionale, la formazione al servizio della propria libertà finanziaria, l'interazione tra gli algoritmi e l'intelligenza umana, gli strumenti tecnico finanziari e gli scenari delle nuove frontiere, ovvero la finanza decentralizzata basata sulla blockchain (Defi).

"Quest'ultima crisi mondiale ci sta dimostrando che il cambio di paradigma è ormai in pieno svolgimento; nonostante le incertezze del nostro tempo, esistono grandi opportunità per generare ricchezza e acquisire la propria libertà finanziaria. Ne è dimostrazione il fatto che durante la quarantena abbiamo avuto un netto aumento degli iscritti ai corsi gratuiti online. Persone provenienti da ogni parte d'Italia, in cerca di un reddito alternativo a quello del lavoro tradizionale, messo in crisi dalla pandemia" ha aggiunto Pasquini. Sapienza Finanziaria, attiva dal 2017, ha raccolto dalla sua nascita trentamila studenti.