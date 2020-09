Lombardia: Credito Adesso Evolutionsostiene le Pmi con altri 300 milioni

Oltre 300 milioni, di cui 28 milioni sono risorse regionali per il Fondo abbattimento tassi, gli altri 300 sono risorse di Finlombarda e dei suoi partner, banche e Confidi convenzionati. Sono le risorse per il rifinanziamento della misura 'Credito Adesso Evolution', come da delibera dello scorso 5 agosto approvata su proposta dell'assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia. La linea per lo sviluppo si rivolge ad una ampia fascia di beneficiari, dai liberi professionisti agli studi associati, dai commercianti alle micro, piccole e medie imprese e alle Midcap (aziende con più di 250 e meno di 3 mila dipendenti). "Una misura - ha osservato l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli - che risponde alla richiesta di tutti i rappresentanti del mondo produttivo". Oltre ad incrementare la dotazione finanziaria di 'Credito Adesso Evolution', Regione Lombardia con questa delibera estende la platea delle imprese che potranno accedere alla misura. "L'obiettivo è favorire le micro e piccole imprese, che incontrano maggiori ostacoli nell'accesso al credito e consentire una maggiore sostenibilità della misura nel tempo" ha aggiunto Mattinzoli.