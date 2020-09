"Luglio ha proseguito sullo stesso trend di giugno, con gli investitori in dubbio sul prolungarsi del rally di mercato. Gli afflussi verso gli asset rischiosi sono stati limitati, mentre i fondi monetari hanno raccolto ben 68,8 miliardi di euro". L'analisi di Vincent Denoiseux, Head of ETF Research and Solutions, Lyxor Am.

Flussi verso gli Etf

Gli Etf hanno raccolto 13,3 miliardi di euro a luglio. Gli Etf obbligazionari ed azionari hanno raccolto rispettivamente 4,9 miliardi di euro e 8,0 miliardi di euro.

Gli Etf Esg hanno continuato a registrare flussi positivi elevati, raccogliendo 3,7 miliardi di euro, un livello vicino al record del mese precedente. Gli Etf Esg hanno raccolto complessivamente 18,0 miliardi di euro da inizio 2020, una cifra senza precedenti.

I deflussi osservati quest'anno sugli Etf Smart Beta sono proseguiti, con -1,5 miliardi di ruro a luglio.

Focus sulle asset class

Obbligazioni: complessivamente, Etf e fondi obbligazionari hanno registrato una raccolta netta pari a 32,0 miliardi di euro (27,1 miliardi di Euro nei fondi aperti e 4,9 miliardi di euro negli Etf).

Azioni: Etf e fondi azionari aperti hanno registrato una raccolta netta pari a 15,3 miliardi di euro, di cui 7,3 miliardi di euro in fondi e 8,0 miliardi di euro in Etf.

Focus mensile: oro