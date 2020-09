Satispay si conferma nel 2020tra le 'Fintech 250' di Cb Insights

Satispay si conferma nella classifica 'Fintech 250' di Cb Insights, con le aziende fintech a più rapida crescita nel mondo. La graduatoria, si legge in una nota, "che premia lo sviluppo di tecnologie finanziarie innovative, conferma la validità dell'originale modello di mobile payment di Satispay nonché la capacità di esecuzione della strategia di crescita misurata in base agli importanti risultati ottenuti".

"Far parte di questa prestigiosa classifica come uno dei player che oggi si continuano a distinguere in un mercato mondiale caratterizzato da uno straordinario fermento è un'importantissima conferma della forza del modello di business che abbiamo costruito, che stiamo sviluppando e abbiamo cominciato a portare anche all'estero. Questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più per raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di diventare lo strumento finanziario più utilizzato in Europa", ha commentato Alberto Dalmasso, Co-founder e ceo di Satispay.