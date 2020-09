La raccolta netta di risparmio gestito (escluse le deleghe assicurative di Ramo I) del Gruppo Anima nel mese di agosto 2020 è stata positiva per circa 288 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per circa 1,1 miliardi di euro. A fine agosto le masse gestite complessive del Gruppo Anima ammontano a oltre 186 miliardi di euro, in leggero incremento rispetto al valore di fine 2019.

“Il mese di agosto prosegue il trend positivo della raccolta nonostante una ridotta attività commerciale come di consueto per il periodo; le prospettive per i prossimi mesi rimangono senz’altro positive in un ambito di relativa stabilità di contesto e dei mercati”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di Anima Holding.

Il Gruppo Anima è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di oltre 186 miliardi di Euro (a fine agosto 2020). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo Anima si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo Anima articola la propria offerta in fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali.