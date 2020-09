CheBanca lancia Premier

CheBanca! (Gruppo Mediobanca) ha lanciato il Conto Premier dedicato ai clienti investitori. Il conto prevede un canone mensile di 5 euro, con possibilità di azzeramento (comprensivo di dossier titoli) di tutte le principali operazioni disponibili allo sportello, su home banking e APP e della carta di debito con cui effettuare prelievi e pagamenti. Ai nuovi clienti che sottoscriveranno Conto Premier entro il 31 dicembre verrà riconosciuto per sei mesi un tasso promozionale pari all’1% annuo lordo sulle somme depositate comprese tra 5mila e 200mila euro. La promozione sulle somme depositate verrà prorogata per altri sei mesi per i clienti che nel frattempo avranno scelto CheBanca! come partner nella gestione dei propri investimenti, trasferendo, acquistando e sottoscrivendo prodotti per un controvalore minimo di 50mila euro. “Conto Premier è pensato per le esigenze di investimento dei nostri clienti – commenta Lorenzo Bassani, direttore commerciale e marketing di CheBanca! - La scelta di rendere azzerabile il canone per quei clienti che sceglieranno CheBanca! come partner nella gestione degli investimenti, rispecchia la volontà di poter servire al meglio un target di clientela con esigenze evolute, una scelta resa possibile dall’appartenenza a un Gruppo che ha grande esperienza e conoscenza dei mercati finanziari e che ha posto al centro del piano strategico al 2023 lo sviluppo della divisione wealth management”.