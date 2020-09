Institutional Investor premia Intesa SanPaolo

E’ Intesa Sanpaolo, l’unica banca italiana presente nell’elenco delle “Most Honoured Companies, il migliore istituto bancario europeo per la qualità delle relazioni con gli investitori secondo la classifica 2020 stilata da Institutional Investor, pubblicazione che ogni anno raccoglie i risultati di un sondaggio condotto tra circa 1.200 intervistati tra analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di oltre 500 società. Secondo la pubblicazione, inoltre, è proprio il consigliere delegato e Ceo del Gruppo, Carlo Messina, in assoluto il migliore Ceo nell’ambito del settore bancario europeo. I riconoscimenti a Intesa non finiscono qui: Stefano Del Punta è risultato il migliore Chief Financial Officer e Marco Delfrate è il primo nella classifica dedicata agli Investor Relations Professional. Infine, Intesa Sanpaolo si è classificata prima tra le banche europee anche per gli aspetti ESG.