Nordea Am potenzia la strategia Esg unificando due fondi

Nordea Am annuncia la fusione del Nordea 1 - European Value Fund nel Nordea 1 - European Stars Equity Fund a partire dal 9 ottobre 2020. Questa fusione deriva dal crescente successo della gamma di fondi Stars Esg di Nordea Am e sottolinea l'impegno della società a favore dell'investimento responsabile.

"La fusione riflette il nostro impegno a diventare leader nel settore Esg e la nostra ambizione ad offrire una gamma estesa di strategie che integrino realmente i criteri Esg nel processo d'investimento", afferma Eric Pedersen (in foto), responsabile del team di investimento.

La famiglia Stars è all'avanguardia nell'offerta Esg di Nordea Am: tutti i fondi Stars puntano a superare il benchmark, investendo in aziende che soddisfano gli standard Esg della compagnia e creando un impatto duraturo attraverso una partecipazione attiva. La gamma Stars presenta il particolare approccio di Nam all'integrazione dei criteri Esg, supportato dal pluripremiato team di Investimento Responsabile.

Questo approccio è profondamente radicato nel dna nordico della società, nella cultura, filosofia aziendale e nel modello di business. Mentre oggi quasi un terzo del patrimonio è gestito in strategie Esg, l'azienda continua ad ampliare la propria offerta: lanciata nel 2011, la famiglia Stars è ora composta da 16 strategie d'investimento sia in azioni che a reddito fisso.

