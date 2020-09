Mancano poco più di due settimane all'avvio della tornata elettorale che dal 24 settembre al 7 ottobre prossimi porterà al rinnovo delle cariche in seno all'Assemblea del Delegati di Enasarco e, successivamente, alla nomina dei 15 membri del Cda che poi governeranno l'Ente per il prossimo quadriennio. Un quadriennio che "se la guida verrà affidata a noi, sarà di rilancio e ripresa, nonché di piena sostenibilità e totale trasparenza " dicono i rappresentanti della lista unitaria "Fare Presto!", sostenuta (lato consulenti e agenti) da Anasf, Federagenti e Fiarc e (lato casa mandante) da Confesercenti. Negli ultimi 10 anni Enasarco ha registrato una perdita media di 5.000 iscritti l’anno “e questa rotta va assolutamente invertita: serve una ripartenza. Per questo tra i primi punti del nostro programma ci sono i giovani, che intendiamo coinvolgere con un progetto-lavoro i cui benefici cadranno su tutto il sistema Paese". Tra i progetti della lista "Fare Presto!", i giovani ricoprono un ruolo centrale: "L'Ente registra un calo di iscritti, mediamente, di 5mila unità l'anno: un dato allarmante, figlio di scarsa strategia da parte delle gestioni passate e di poco dialogo con le istituzioni: questo non deve più accadere. Dobbiamo, a questo riguardo, avere molta attenzione per i nuovi iscritti che devono essere 'inclusi' nella nostra professione e non rischiare di disamorarli dopo pochi anni. Questo è successo in passato, proprio per l'incapacità di attuare una politica di avvicinamento alla professione: deve essere ben chiaro non può esserci nessuna Enasarco del domani senza i giovani agenti di oggi". Tra i progetti a tema "giovani" che "Fare Presto!" promette di mettere in campo, "quello di portare Enasarco nelle scuole, di dare il via a una campagna di informazione mirata, di consentire l'acquisizione gratuita dell'abilitazione, garantendo un tutoraggio attento e, non in ultimo, di coinvolgere le mandanti: perché agenti e mandanti hanno l'uno bisogno dell'altro". Per la lista unitaria è necessario "aiutare i giovani a intraprendere una professione che può tornare ad essere il lavoro più bello del mondo".

Tra gli altri punti in agenda della lista unitaria “Fare Presto!”: l’aumento delle rendite dal patrimonio, la diminuzione dei costi di gestione, la diminuzione delle spese legate a consulenze esterne in carico alla Fondazione e l'efficientamento dei servizi rivolti alla categoria.

“Enasarco deve rispondere ai bisogni degli iscritti e lavorare a vere misure di sostegno in favore delle categorie rappresentate, con un’idea chiara di futuro: è l'impegno che ci assumiamo noi di “Fare Presto!”" conclude la nota.