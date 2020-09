Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Austria (Financial Market Authority - Fma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - New Zealand - Fma) e Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

British Bonds (www.british-bonds.com);

Parantoux Trading (www.parantouxtrading.com, www.parantouxcapital.com);

Whitestone Consultancy Services Llc (www.whitestoneconsultancyllc.com);

Hunters and Jacobs Capital Partners (www.huntersandjacobscapitalpartners.com);

National Bond Advice (www.nationalbondadvice.com);

Baker & McKenzie Consultants (www.bakermckenzieny.com);

Markets.Online / Markets Online (https://www.markets.online);

ForexGrowths, clone di società autorizzata;

Navifx, clone di società autorizzata;

Sterling Isa Managers, clone di società autorizzata;

Advance Credit Union, clone di società autorizzata;

Assurances Dvk (www.assurances-dvk.com), clone di società autorizzata;

Capital Financial Management (c-f-m.info, www.capital-financial-management.ltd), clone di società autorizzata;

So-Fortkredit (https://so-fortkredit.de/index.html),clone di società autorizzata;

Etx Capital Global (www.etxcapitalglobal.com), clone di società autorizzata;

Pmb Capital,clone di società autorizzata;

Dominion Financial Assets, clone di società autorizzata;

Assurix Asset Management (https://assurix-uk.com; https://application.assurix-uk.com),clone di società autorizzata;

Invesco Uk / Invesco Asset Management,clone di società autorizzata;

Mercer Alternatives (www.merceralternatives.com), clone di società autorizzata;

Ellison Partners (Amsterdams Effectenkantoor Bv.; www.ellisonpartners.co.uk, www.ellison-partners.com, https://clients-ellison-partners.com);

Bleaxmond / Alephlink Solutions Limited (www.bleaxmond.com);

Bullishcoin / BS Creative Management (https://bullishcoin.net);

Credit Suisse Ag / Csif (Lux), clone di società autorizzata;

Wize Capital (https://wizecapital.com);

Titan Pro 500 (https://titanpro500.com);

www.stepwithchanges.co.uk;

Cortez Capital Asset Management (www.cortezcap-hk.com);

Securabonds.com;

Money And Debt Consultancy (www.money-and-debt-consultancy.co.uk);

Stretton Wealth Management (www.strettonwealthmanagement.com);

Hemingway Global Capital (http://hemingwayglobalcapital.co.uk);

Jordan Peter Heyward @TradewithJordanfx & Heyward Marketing Ltd / Signifx (https://linktr.ee/TradeWithJordanFX; https://www.signifx.com);

Hope Securities (http://www.hopesecurities.com);

Golden Trees (www.goldentrees.co.uk);

Secure UK Bonds (https://secureukbonds.net);

Uksavingssociety.com (www.uksavingssociety.com);

Fortis Investment Management (www.fortisinvestment.co.uk, www.fortis-investment.co.uk),clone di società autorizzata;

Bank of Ireland, clone di società autorizzata;

Henderson and Partners (https://henderson-ltd.com), clone di società autorizzata;

Farallon Capital LLC (https://faralloncapital.llc), clone di società autorizzata;

Tendo Loan, clone di società autorizzata;

King Bonds Group (www.kingbondsgroup.com);

SCK Securities (www.scksecurities.com);

Financial Claim Services;

Umarkets (https://www.umarkets.com);

Income class (https://incomeclass.net);

EGM Finance (www.egmfinance.com);

Cash Valley (e-mail: [email protected]);

My Coin Elite (www.mycoinelite.com);

Profitstrade / Profits Trade (www.profitstrade.com);

My Safe Market / Mysafemarket (www.mysafemarket.com);

Hornet Groupe Limited (www.investbonds.co.uk www.bondinvestuk.services);

Financial & Risk Organisation Limited (https://fr-organisation.com, https://frorganisation.com), clone di società autorizzata;

FairBit / Fair-Bit (www.fair-bit.com);

Any Use Loan Uk (www.anyuseloan.uk);

Step Change Contact Number / stepchangecontactnumber.org (www.stepchangecontactnumber.org), clone di società autorizzata;

Pure-Bonds (www.pure-bonds.com);

investmentfacts.co.uk (www.Investmentfacts.co.uk);

Compare Bond / compare-bond.co.uk / uk-investment-market.co.uk (www.compare-bond.co.uk, www.ukbondcompare.co.uk, www.uk-investment-market.co.uk);

SJCF Investments (www.sjcf-investments.co.uk);

Dr. Khaled Al-Maliki/ KHM Law (www.khm-lawyer.com);

UK Fixed Rate Bonds (www.uk-fixedratebonds.com);

Royalstox a trading style of Marom Partners Limited (www.royalstox.com);

DCD London and Mutual (www.londonandmutual.co.uk), clone di società autorizzata ;

Digital Market Xchange (https://digitalmarketxchange.com);

Global Asset Management (www.globalassetmanagementllc.com);

UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com);

Fixed Rate Bonds / Safe Bonds (www.safebond.co.uk);

UK Bond Finder (www.ukbondfinder.com);

Apera Asset Management (www.apera-management.com), clone di società autorizzata;

Integral Asset Management (www.integralassetmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

Britannia Management (www.britannia-management.co.uk, www.britmanagement.co.uk) clone di società autorizzata;

Mitchell Johnson Wealth (www.Mitchell-Johnson-UK.com, www.mj-wealth.com) clone di società autorizzata;

Panther Loans (www.panthersloans.com), clone di società autorizzata;

Loan Portals (https://loansportals.com/; https://facebook.com/LOANS-Portals-105899354496302), clone di società autorizzata;

Morgan Stanley Investment Management (www.ms-investmentmanagement.com), clone di società autorizzata;

The Easy Loans (www.theeasyloans.uk; www.goeasyloans.co.uk);

Trade FXX (https://tradefxx.com);

FX Master/ Connie Fitch (https://fxmaster.live);

Bonds Today (ttps://bonds-today.com);

Best Bonds Now (https://www.bestbondsnow.com/);

UK Bonds Shop (www.ukbondshop.com);

Finance Unlimited (www.financeunlimited.co.uk);

Golden Trees (www.goldentrees.co.uk);

Hemingway Global Capital (http://hemingwayglobalcapital.co.uk);

Hope Securities (http://www.hopesecurities.com);

Quadriga Asset Managers (www.quadrigaassetmanagers.com), clone di società autorizzata;

Lepus Marketing Limited / The PPI Team (http://theppiteam.com);

Invest Wealth Solutions Ltd (http://www.investwealthsolutions.com), clone di società autorizzata;

Euronova FX (https://euronovafxasset.com), clone di società autorizzata;

Thierry Rochelle Private Equity (www.rochelleprivateequity.com), clone di società autorizzata;

Credit and Loan Management Limited (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

MeesPierson (https://meespierson.co.uk/en/index.html), clone di società autorizzata;

Evolution Marketsltd (https://evolutionmarketsltd.com/index.php?lang=en), clone di società autorizzata;

Saga Services Limited (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Prime Capital Invest (https://primecapitalinvest.com), clone di società autorizzata;

Cramer Wealth Management (www.cramerwealthmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

London Global (www.london-global.com, www.londonglobalgroup.co.uk), clone di società autorizzata;

Tyne Finance (www.tynefinance.co.uk), clone di società autorizzata;

CCA Courtage (www.ccacourtage.co.uk), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cssf:

Advanzia Credit (www.advanzia-credit.com);

Trendingraphs Ltd (www.trendingraphs.net.);

Dunhill Wealth Advisory (https://dunhillwealthadvisory.com);

LuxisTrade Ltd.

Segnalate dalla Finma:

Global Investment Bank & Capital Trust (www.global-investmentbank.com);

Werty (www.werty.trade),

Wilmess Group (www.wilmessgroup.de);

Ahrenfels Group (www.ahrenfels.de):

Signum Finanz LLC (https://signum-finanz-llc.com);

BannerPeak (www.banner-peak.com);

Glaser Financial Group (www.glaserfinancialgroup.com);

Switzfund (www.switzfund.com);

Fairtrade International AG (https://www.fairtrade-int.ch);

GCE Capitals (www.gcecapitals.ai) già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 28/2020 del 20.7.2020);

Bitalium (www.bitalium.com).

Segnalate dalla Fma (Austria):

BitQT (https://bit-qt.com/);

Bsb Global / Lotens Partners Ltd (www.bsb-global.io);

Victoria Finance Llc (www.victoriafinance.com);

Tradixa Ltd (www.tradixa.com, www.tradixa.co, way2finance.com);

Gfx Royal (Capital Letter GmbH / Capital Letter Ltd) www.gfxroyal.com;

Starlingfe Ltd (https://starlingfe.com);

Hkfxmt International Limited (www.hkfxmt.com);

HBCmarket / HBC Market Ltd (www.hbc-markets.com);

Yorkcg (www.yorkcg.com);

www.afbauerpvt.com;

Sharefounders Ltd (https://www.sharefounders.com, www.sharefounders.net);

www.simplex-finance.com.Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 27/2020 del 13.7.2020;

Erstemarkets.com;

HydraPay / Jol Pay Ltd (www.hydrabonds.com);

10CryptoMarket / 10CryptoMarket.com / Joshua Development Limited (www.10cryptomarket.com). Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 20/2020 del 25.5.2020;

Huber Group Invest (www.huber-group-invest.com). Già segnalato dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 24/2020 del 22.6.2020).

Segnalata dalla Knf:

Trending Graphs (http://trendinggraphs.com);

Swissone Group Ltd (www.lexatrade.com);

Polins Sp z o.o.;

Interfox Commercial Limited / Stockxm (www.stockxm.com) / Myinvests (www.myinvests.pl).

Segnalate dalla Cmvm:

55CMT (https://www.55cmt.com);

Probitfx (https://probitfx.com);

TradeMarkets Exchange (https://trademarkets.exchange);

Capital Investment Broker (CIBfx) (https://cibfx.com/pt-pt);

Goldman Banc (https://goldmanbanc.com/index.html);

Centara Management & Fund (https://centaraasset.com), (https://www.facebook.com/centaraasset);

E-Volve Global (https://e-volve.io);

International Markets Live LTD (IM Academy / iMarkets Live (http://im.academy.com / https://www.imarketslive.com);

AAFX Capital (https://aafxcapital.com, https://www.instagram.com/antonioalvesfx/?hl=pt);

ProCapitalMarkets (https://www.procapitalmarkets.com/, https://www.procapital-markets.com/).

Segnalate dalla Cnmv:

Dinengo Partners Ltd (https://marketsdock.com/);

Bitcoin Bank ( https://securedbtcdeal.com/);

Imperial Finance (https://imperial-finance.co/es);

Five C Ltd (https://hubtrader.com/es);

Mitz Holdings Ltd ( https://insure-trade.io/es);

Bitcoin Billionaire (https://btcbillionaire-app.com);

Amex Financials (https://amex-financials.com);

Bitcoinminingfxtrades Ltd (https://bitcoinminingfxtrades.com);

Gozala Enterprise Ltd (https://wexness.io/es);

Normask Group Ltd (https://axedo.co);

Copio Trading (www.copiotrading.com);

Bali Limited Norman Capital Group (www.normancapitalgroup.com);

Bali Limited Redfordfx (www.redfordfx.com, trade.redfordfx.com);

https://ic-marketsfx.eu, clone di società autorizzata;

Amadan Corporation S.L.;

Asia Capital Energy Fund (http://www.asiacapital.es);

Bndfin Ltd (www.bndfin.com/es);

Expertfxt (https://expertfxt.com);

Force Tower Investors Group Llc (www.forcetowerinvestors.com);

Master Trade Investments (https://mastertradeinvestments.com);

Sunset Premium Investment Ltd (www.sunsetpremiumforex.com):

Union De Talentos 2020 Sl (www.uniondetalentos.com);

Weltsys (https://weltsys.com);

Toot Capital S.L;

Trustfx (https://trustfx.io) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019 del 9.9.2019) e dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 11/2020 del 23.3.2020).

Segnalate dalla Sfc:

www.xc333333.com;

www.zyqhpz.com;

www.silvertree-hk.com;

http://aa.xiaoliangxin.top;

Hongkong Aisite Services Limited / Aisite Services Limited;

www.keerao.com;

www.brimstoneasset.com;

Everest Holdings Group;

Zhongmin International Futures;

www.gmotob.cn;

www.yingtouib.com;

www.ruidafts.com

http://47.244.217.141;

HKJSSHENGFX Corporation / Jiasheng Asia Pacific Ltd / HongKong Jiashengyatai Group Limited / DfcfFX International Group Ltd (www.hk-js.com);

www.ydqhgj.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.sssssx.com, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.afomanagement.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

The Mayhill Agency (Tma);

Great Motivation International / GRM FX / GRM FX Co., Ltd (www.grmfx.com);

TFR Global and MerlinBiotechnologies ( https://www.tfrglobal.com, https://merlinbiotech.com);

Bitmarket (https://bitmarket.vip);

www.gold8financialexchange.com / www.gold8services.com / www.gold8institute.com, cloni di società autorizzate dalla Fma;

Ivory Option (https://en-gb.facebook.com/Ivory-Option-740261582689252/);

RB Options (www.rboptions.com).

Segnalazione da parte della CySec:

L’autorità di vigilanza di Cipro, la Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec avvisa i risparmiatori di aver aggiornato la lista dei siti non autorizzati visionabili attraverso il link: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/non-approved-domains/.