Cirdan Capital punta sull’Italia: aperta una nuova branch a Milano

Il mondo degli investimenti è in continua evoluzione. Se da un lato gli investitori istituzionali sono alla ricerca di soluzioni finanziarie innovative di alta qualità capaci di creare nuovo valore, flessibili e tailor-made, dall’altra una nuova generazione di investitori retail è alla ricerca di prodotti di investimento trasparenti, time-to-market e all’avanguardia che si adattino a una realtà che ogni giorno cambia forma. A fattor comune la crescente richiesta di digitalizzazione, esplosa durante la pandemia di Covid-19 e che ha spinto gli investitori verso modalità d’investimento semplici, agili e innovative da smartphone o dal computer.

Un contesto che ben si adatta alla doppia anima di Cirdan Capital - una boutique finanziaria indipendente fondata nel 2014 da Antonio De Negri e con sede a Londra - specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, che ha avviato il proprio progetto di sviluppo sul mercato italiano aprendo una branch a Milano, con l’obiettivo di servire più da vicino gli investitori italiani e rafforzare ulteriormente la presenza della società nel campo dei certificati in Italia.

Tra le prime società in Europa a ottenere dall’ESMA la licenza di Benchmark Administrator, Cirdan non solo è specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati che replicano indici proprietari per Private Banks, Wealth Manager, Family Office e clienti istituzionali, ma è anche tra le prime realtà al mondo ad aver integrato un’offerta di prodotti strutturati su piattaforme direct-to-consumer, grazie ad accordi sottoscritti con player di primo piano nel settore fintech.

Il founder e Ceo di Cirdan Capital Antonio De Negri, con oltre 10 anni di esperienza al suo attivo nell’industria dei prodotti d’investimento strutturati, afferma: “Operando dalla sede di Londra, l’Italia – oltre a Germania, Francia e Svizzera - ha sempre costituito per noi un mercato fondamentale, verso cui abbiamo orientato buona parte dei nostri sforzi e della nostra attività sin dal 2014. Oggi, con la stabile presenza in Italia di un nostro team di professionisti, ci proponiamo in primo luogo di rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze dei nostri partner commerciali ed investitori italiani. Al tempo stesso, potremo meglio aprirci alle numerose opportunità di sviluppo del mercato dei certificati, che negli ultimi anni ha evidenziato un forte interesse da parte della clientela italiana con volumi su tutto il mercato passati dai 7 miliardi di euro del 2017 ai 17 miliardi del 2019”.

Con già all’attivo importanti partnership in Italia con realtà leader nel settore degli investimenti e player di primo piano nel settore fintech, “puntiamo ad ampliare i nostri partner nel Belpaese rimanendo una società enabler in grado di fornire servizi e prodotti su misura a differenti realtà per soddisfare le diverse richieste della clientela, sia professionale che retail” continua De Negri.

Già presente sul mercato tedesco, italiano, e francese, la gamma di prodotti di Cirdan ha all’attivo circa 100 certificati quotati, di cui oltre 20 certificati di investimento quotati sul Cert-X di Borsa Italiana, che consentono un’esposizione su diverse asset class, tra cui azionario, obbligazionario, valute, materie prime e tassi d’interesse ed emessi da due veicoli: il primo di diritto irlandese, SmartEtn e il secondo di diritto lussemburghese, Aldburg.

A partire da agosto, Cirdan ha ampliato la propria gamma mettendo a disposizione degli investitori su EuroTLX di Borsa Italiana:

il primo e innovativo certificato Cirdan Reverse Cash Collect with Memory Best of Tesla e Amazon (ISIN: XS2214778719), che consente di avere un’esposizione di breve termine (2 anni) moderatamente ribassista sul paniere Best-Of dei due titoli con una cedola trimestrale del 2% con effetto memoria (8% annuo) ed una protezione al 100% condizionata al mancato raggiungimento della barriera capitale del 150%. Inoltre, lo strumento consente la liquidazione anticipata ad Agosto 2021.

il tracker Cirdan Short VIX Certificates (ISIN: XS2158578323), che permette di assumere un'esposizione short sull'indice della volatilità americana, il VIX. Attualmente l'unico prodotto disponibile sul Borsa Italiana per poter trarre beneficio dai ribassi della volatilità.

Cirdan Capital è una boutique finanziaria indipendente fondata nel 2014 da Antonio De Negri e con sede a Londra specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati per Private Banks, Wealth Manager, Family Office e clienti istituzionali. Grazie ad una forte expertise e a una piattaforma tecnologica proprietaria all’avanguardia, Cirdan offre agli investitori soluzioni finanziarie innovative di alta qualità, flessibili e tailor-made. Tra le prime società in Europa a ottenere dall’ESMA la licenza di Benchmark Administrator, Cirdan è tra le prime realtà al mondo ad aver integrato un’offerta di prodotti strutturati su piattaforme direct to consumer, grazie ad accordi sottoscritti con player di primo piano nel settore fintech. La gamma di prodotti di Cirdan si compone di una serie di certificati di investimento quotati sul Cert-X di Borsa Italiana che consentono un’esposizione su diverse asset class, tra cui azionario, obbligazionario, valute, materie prime e tassi d’interesse.