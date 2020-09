Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, apre le sottoscrizioni per il nuovo FAM Evolution Target. La soluzione di investimento automatizza i principi della finanza comportamentale e accompagna gradualmente i risparmiatori verso i loro obiettivi: un’intera famiglia di prodotti particolarmente adatta a mercati incerti e volatili.

“Il successo ottenuto dalla precedente edizione della serie FAM Target e il recente aumento della volatilità sui mercati ci hanno spinti ad aprire una nuova finestra di investimento confermando le caratteristiche peculiari di questa soluzione, molto apprezzata da consulenti e risparmiatori poiché accompagna il cliente durante i suoi investimenti, eliminando i rischi connessi all’emotività e costruendo gradualmente l’esposizione ai graduale sui mercati”, ha commentato Fabio Melisso, CEO di Fineco Asset Management, aggiungendo: “Questa soluzione di investimento, come d’altra parte tutte quelle di FAM, sin dalla nostra nascita, non prevede alcuna commissione di performance. Siamo convinti che il fair price sia uno dei pilastri fondamentali della sostenibilità: attribuire il giusto profilo commissionale è per noi un dovere fondamentale”.

Il periodo di sottoscrizione di FAM Evolution Target si concluderà il 6 novembre e permetterà di scegliere un periodo di investimento variabile di 2 o 5 anni. La soluzione si compone di due serbatoi: il primo contiene e valorizza la liquidità, investendo in strumenti a breve termine e bassa volatilità. Viene usato come strumento di decumulo verso il secondo serbatoio, quello delle allocazioni target, che punta ad accompagnare il cliente verso l’investimento finale sfruttando momenti di correzione di mercato a proprio vantaggio.

Ogni mese, a seconda della scelta dell’investitore, il portafoglio viene gradualmente ribilanciato, decumulando dal primo serbatoio verso il prodotto Target scelto tra fondi di fondi già esistenti, come FAM Advisory 6, fondo multi asset a profilo di rischio moderato, FAM Sustainable, fondo azionario globale con focus ESG, e FAM MegaTrends, fondo azionario globale esposto a temi con forte potenziale di sviluppo.