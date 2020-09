Azionario tech, è il momento di vendere oppure no?

"Dopo anni di sovraperformance, anche in questo 2020 il settore della tecnologia ha visto risultati sorprendenti, almeno finora. La domanda è: siamo arrivati al momento di vendere (sell the rally) o è meglio continuare a mantenere la posizione di fronte a questo trend?". Il commento di Lars Kreckel (in foto), Global Equity Strategist di Legal & General Im. Cominciamo col ricordare che il settore della tecnologia presenta molti punti di forza:

ha buon posizionamento , che gli permette di beneficiare dei trend del post-pandemia;

, che gli permette di beneficiare dei trend del post-pandemia; l’alta liquidità del settore consente di effettuare investimenti opportunistici, in uno scenario nel quale prevediamo un’accelerazione del passaggio di molte attività all’online;

del settore consente di effettuare investimenti opportunistici, in uno scenario nel quale prevediamo un’accelerazione del passaggio di molte attività all’online; il tech è un probabile vincitore in uno scenario di bolla per gli investitori-retail ;

; beneficia di un clima di bassi tassi d’interesse perduranti per molto tempo;

perduranti per molto tempo; è meglio in grado della maggior parte dei settori di aumentare gli utili attraverso tagli dei costi, riacquisti o dividendi;

attraverso tagli dei costi, riacquisti o dividendi; è relativamente immune all’aumento del costo del lavoro attualmente in atto negli Stati Uniti;

attualmente in atto negli Stati Uniti; ha un’esposizione diretta al ciclo del credito relativamente bassa, anche se il segmento del capitale di rischio del mercato potrebbe incontrare difficoltà e questo potrebbe avere alcune ricadute; si colloca nel segmento dei costi elevati del mercato statunitense, ma le sue prospettive di crescita rendono accettabili le valutazioni.

Da tempo abbiamo adottato linee guida ben precise che ci spingono a ridurre tatticamente la nostra esposizione alla tecnologia in presenza di due fattori: valutazioni troppo alte e/o un’eccessiva tendenza al rialzo.

Valutazioni eccessive?

È sorprendente notare come, nonostante la sua sovraperformance, la valutazione relativa del settore rispetto all’indice S&P 500 oggi sia la stessa di gennaio. Questo elemento rappresenta una grande differenza rispetto all’impennata del tech nei primi anni ’90, guidata prevalentemente dalle valutazioni.

Tutto ciò può sembrare controintuitivo, ma si può capire guardando alle aspettative sui guadagni relativi, che crescono di pari passo con i prezzi relativi, come si evince dal grafico sottostante.

Pertanto, mantenere una posizione lunga sulla tecnologia significa essere convinti di un cambio di passo importante nell’andamento dei guadagni relativi, aspetto che non sembra poi così inverosimile, vista l’accelerazione di alcuni trend a cui abbiamo accennato.

Tuttavia, quantificare questa variazione in una prospettiva macroeconomica è praticamente impossibile, ma fortunatamente ci sono un bel po’ di elementi che ci rendono fiduciosi nel fatto che le stime del consensus sull’andamento dei guadagni possano effettivamente essere raggiunte.

In primo luogo, c’è stata una significativa differenziazione nella revisione degli utili del settore tecnologico, che va oltre un aggiornamento generale dei grandi nomi che vi operano. Inoltre, è incoraggiante il fatto che nelle recenti

reporting seasons, le società abbiano continuato a superare le stime degli analisti, nonostante questi continuassero ad aumentarle. Infine, questa caratteristica di battere le attese non riguarda solo il 2020. In conclusione, non c’è nessuna prova materiale che le previsioni degli analisti per questo settore siano eccessive.

A livello di sentiment, è impossibile dire che il tech sia un settore impopolare, ma non per questo vediamo segnali di un eccesso di rialzo. La tecnologia ha goduto per un decennio di consenso tra gli investitori istituzionali, e anche le rilevazioni più recenti rientrano perfettamente in questo scenario. Sul fronte degli investitori retail, i dati mostrano che questi hanno al più rivisto le loro posizioni sottopesate.

Effetto elezioni USA e guerra commerciale

Nessun investimento è privo di rischi e la tecnologia non fa eccezione. Qui, i due aspetti da tenere maggiormente in considerazione sono le pressioni normative e la potenzialità di una recessione ciclica. Iniziando da quest’ultima, riteniamo che il rischio sia limitato, perchè ci vorrebbe tempo prima che si venissero a creare quegli eccessi che tendono a portare la fine di un ciclo economico senza la presenza di un fattore esterno.

Quanto alla regolamentazione, il nostro scenario di riferimento è un suo progressivo inasprimento. In questo ambito, un fattore che potrebbe avere un peso sono le elezioni presidenziali statunitensi, anche se è nostra opinione che un risultato negativo per il tech sia un’eventualità molto remota.

Un secondo mandato di Trump potrebbe a lunghi tratti rappresentare una continuazione di quanto visto negli ultimi anni, mentre una vittoria di Joe Biden è uno scenario meno certo, ma Biden non ha mai mostrato una particolare passione per questo tema ed è quindi improbabile che la regolamentazione del settore tecnologico sia una priorità. Tuttavia continueremo a monitorare la situazione e terremo d’occhio gli avvenimenti futuri.

Infine, il fatto che la supremazia tecnologica sia un aspetto centrale nella lotta geopolitica tra Cina e Stati Uniti allontana ulteriormente l’evenienza di una regolamentazione più aspra che certamente andrebbe a danneggiare questi ultimi. In conclusione, per adesso e pur rimanendo vigili nel cercare segnali di eccesso nella corsa del tech, decidiamo di mantenere la nostra posizione in questo settore.