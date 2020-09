Torna oggi l’appuntamento di approfondimento in video-streaming della nostra testata, con un nome nuovo e una nuova missione INVESTIRENOW che va a sostituire un programma di successo il cui nome Sos Investire, era espressione dei giorni durissimi e concitati del crollo borsistico internazionale dovuto all’esplosione della pandemia. Dunque, INVESTIRENOW, perché non è più il caso di parlare di un “Sos” da parte dei mercati finanziari e perché è sempre il momento di occuparsi dei propri soldi e, appunto, dei modi più appropriati ed efficienti per investirli e farli rendere. Un format quotidiano, dal lunedì al giovedì (salvo edizioni straordinarie), dove si alternano alla conduzione il direttore di Investire Sergio Luciano e il caporedattore Marco Muffato. Che condurrà la prima puntata di INVESTIRENOW con ospite Michele Scolletta, head of Allianz Networks Italy presso Allianz Global Investors. L’appuntamento è alle 18.30 sul canale FB di Investiremag.it e sul canale Youtube di economy Group.