Arcano, arriva il rating + in tutte le strategie

L’Assessment Report 2020 dei Principi delle Nazioni Unite per l'Investimento Responsabile (UN PRI) ha premiato Arcano Partners con il rating più alto. Nello specifico, la società ha ottenuto un rating A+ in tutte le strategie di investimento esaminate: private equity, infrastrutture, reddito fisso e real estate. Inoltre, Arcano ha ottenuto il punteggio più alto nelle categorie di strategia e governance.

Tale rating è stato assegnato solo al 10% delle società esaminate nel modulo obbligazionario e real estate, e al 30% di quelle esaminate nel modulo di private equity, infrastrutture, strategia e governance. Nell’ultimo anno, Arcano ha anche rafforzato il team Esg con nuove assunzioni e partnership con diverse organizzazioni impegnate nella promozione di investimenti sostenibili.

“Siamo lieti che il nostro impegno venga riconosciuto dalla piattaforma leader per la promozione di investimenti responsabili in tutto il mondo", dice José Luis del Río, Managing Partner e CEO di Arcano Partners AM dichiara: . L'investimento responsabile è parte essenziale della struttura di Arcano da oltre 10 anni. Durante questo periodo abbiamo incorporato in tutte le nostre strategie di investimento procedure e strumenti di analisi ESG allineati con le migliori pratiche di mercato e ci impegniamo a continuare a farlo in futuro".

In questo senso, Arcano Partners è stato un pioniere, diventando, più di un decennio fa, il primo manager indipendente spagnolo ad aderire ai PRI. Come tiene a precisare Arcano, nel corso degli anni sono state implementate notevoli migliorie al processo di integrazione di parametri sociali, ambientali e di governance.

Arcano, società di investimenti spagnola con asset in gestione per oltre 5 miliardi di euro, da anni vanta un fattivo rapporto di collaborazione con Capital Strategies Partners, third-party marketer regolamentato e specializzato nella selezione delle migliori boutique di investimento focalizzate sia in strategie tradizionali che alternative. Capital Strategies Partners consente agli asset manager come Arcano Partners di raggiungere i loro obiettivi in termini di raccolta di capitale e presenza geografica in Europa e America Latina.