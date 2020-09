Le sedi della Consob di Milano e Roma rimarranno chiuse per una settimana a causa di un caso di positività al Covid-19. Secondo una indiscrezione raccolta da Investire e confermata in ambiente Consob il caso di positività riguarderebbe proprio il presidente della Consob Paolo Savona, colpito in forma asintomatica e al lavoro regolarmente da casa in regime di quarantena.