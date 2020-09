Dpam arricchisce il suo Sustainability Knowledge Centre

Il Sustainability Knowledge Centre di Dpam, una piattaforma multimediale unica dedicata a chiunque intenda familiarizzare con gli investimenti sostenibili (Sri) grazie a video interattivi che forniscono una visione d’insieme chiara ed immediata delle dinamiche caratterizzanti gli investimenti Sri, è da oggi disponibile in sei lingue, incluso l’italiano (EN, NL, FR, DE, IT, ES). Sviluppata nel corso del 2019 dal Responsible Investment Competence Centre (RICC) di Dpam, la piattaforma è stata recentemente aggiornata per riflettere gli ultimi sviluppi della regolamentazione nell'ambito degli investimenti Sri.

La piattaforma comprende attualmente sette temi, a cui sono dedicati altrettanti video e documenti di approfondimento legati agli investimenti sostenibili, con l’obiettivo di fornire una panoramica globale dei concetti chiave fino ad addentrarsi nello specifico di alcune tematiche.

A partire dal definire alcuni concetti di base, la piattaforma approfondisce poi i più importanti riferimenti normativi. Vengono inoltre presi in esame gli investimenti sostenibili a livello di portafoglio, l'analisi di sostenibilità dei Paesi, il cambiamento climatico, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e la volontà di creare un impatto positivo per società e ambiente. L’ultimo episodio è dedicato al coinvolgimento attivo degli azionisti.

Il recente aggiornamento della piattaforma offre una chiara visione dei passaggi fondamentali compiuti dalla Ue verso la sostenibilità negli ultimi anni. Comprende argomenti di attualità come: la tassonomia verde (un sistema di classificazione a livello europeo per le imprese e gli investitori), il green deal (la tabella di marcia dell'Ue per l'attuazione dei suoi obiettivi ambientali) e il regolamento sulla divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Le nuove sfide dell'investimento sostenibile saranno affrontate con un ampliamento della piattaforma previsto per il prossimo anno. Tematiche quali approcci d’investimento responsabile nei settori ad alta intensità di carbonio (compagnie aeree, cemento, auto, ecc.) e la gestione dell’aspetto sociale - la S di Esg – approfondendo, ad esempio, i rischi del lavoro nella catena di fornitura e il ruolo del capitale umano e degli altri stakeholder, saranno tra gli argomenti analizzati dal RICC. Un ulteriore aggiornamento nel 2021.

Gli investimenti e le attività di Dpam vanno oltre la semplice performance finanziaria. I suoi principi fondamentali combinano gli obiettivi finanziari con il suo ruolo di attore sostenibile. Per questo motivo, la creazione del Sustainability Knowledge Centre è pienamente in linea con il costante impegno di DPAM nell’essere portavoce e promotore di una finanza responsabile e inclusiva, che possa fornire un servizio ottimale ai propri clienti creando al contempo un impatto sociale duraturo e significativo.