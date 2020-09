Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, insiste sul suo piano per l'introduzione di un'imposta europea sulle transazioni finanziarie. A margine della riunione informale del Consiglio Economia e Finanza dell'Ue aperta oggi a Berlino, Scholz ha dichiarato che un'imposta comune sulle transazioni finanziarie potrebbe aiutare l'Ue a ripagare con risorse proprie i debiti contratti a causa della crisi del coronavirus.

Scholz ha anche affrontato il tema Brexit, affermando che il Regno Unito deve attenersi all'accordo che ha concluso con l'Ue e non apportarvi le modifiche previste. “I trattati vanno rispettati”, ha dichiarato Scholz, secondo cui l'Ue deve “rimanere molto chiara nella sua posizione”. A sua volta, il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha evidenziato come, delle modifiche che il Regno Unito intende apportare all'intesa in maniera unilterale, “non verrà accettato nulla che possa mettere in pericolo o indebolire il mercato interno europeo”.