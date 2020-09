Recovery Fund, Coldiretti: superare lo squilibrio nei fondi all’agricoltura

“Un’occasione per superare lo storico squilibrio nei fondi europei assegnati al settore primario con l’Italia che è superata da Francia, Germania e Spagna, nonostante sia il primo Paese europeo per valore aggiunto, numero di imprese agricole e qualità delle produzioni con 305 specialità a denominazione di origine riconosciute a livello comunitario e il primato nelle aziende biologiche”. È il Recovery Fund secondo il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. “Con il Recovery fund e le dotazioni canoniche che l’Ue usa per vari asset, l’Italia per la prima volta da contributore netto diventerà ricettore netto nel prossimo triennio. Per superare il gap competitivo nei confronti degli altri Paesi l’agroalimentare va incluso nei progetti strategici da realizzare con le risorse del Recovery Fund. C’è la necessità di superare i limiti alla capacità di investimento nel comparto agricolo ed alimentare”. Per il presidente di Coldiretti il Recovery Fund è importante per recuperare i ritardi accumulati nelle infrastrutture, dai trasporti alla logistica fino alle energie rinnovabili, che penalizza le produzioni agroalimentari nazionali rispetto ai concorrenti. E poi, spazio all’internazionalizzazione, agli investimenti in nuovi mercati, ma senza trascurare quelli consolidati come gli Stati Uniti che rappresenta un partner centrale per l’agroalimentare Made in Italy.