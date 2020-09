Scolletta (Allianz GI): «Temi d’investimento vicini al boom? Cybersecurity e idrogeno»

La prima puntata di INVESTIRENOW, condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato, ha ospitato Michele Scolletta, head of Allianz Networks Italy presso Allianz Global investors.

Scolletta ha esordito con un commento sugli straordinari risultati di produzione del sistema dei consulenti finanziari. «Come si spiega successo di raccolta delle reti? Molti imprenditori si sono trovati in difficoltà nella produzione e nell’offerta dei propri servizi e prodotti. hanno preferito investire la liquidità disponibile più che nelle proprie aziende, visto il fermo della produttività e la scarsità della domanda, hanno preferito muovere i propri risparmi sugli investimenti finanziari. Così si distrugge valore nell’economia reale? Assolutamente no investire sui mercati azionari e obbligazionari altro non è che dare risorse attraverso l’investimento in capitali a rischio sottoscrivendo azioni di società o sottoscrivendo il debito tramite le obbligazioni, In questo modo si finanziano le imprese. tramite il mercato borsistici miliardi e miliardi di euro sono stati diretti alle aziende che hanno potuto apprezzare sia dell’apprezzamento del corso dei titoli sia del sostegno di chi ha acquistato il proprio debito». Scolletta ha poi risposto a domande sul Nasdaq affermando di credere che la corsa del listino, che ospita le big tech, sia destinata a continuare. Infine ha sottolineato come Cybersecurity (trasversalmente per tutti i settori) e idrogeno (che può rivoluzionare il settore dei trasporti surclassando in termini di convenienza e impatto ambientale per esempio l’auto elettrica) saranno i temi d'investimento vincenti del prossimo futuro.