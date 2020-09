Secondo indiscrezioni di mercato riportate dal Sole 24 Ore, Allianz sarebbe pronta a cedere un importante pacchetto di prodotti assicurativi, tra i quali prodotti pensionistici e contratti assicurativi Vita, per svariati miliardi di premi lordi su un patrimonio di vigilanza di circa 300-350 milioni. Le offerte non vincolanti si sarebbero per ora attestate a circa 50-70 milioni di euro. I prodotti assicurativi sono riferibili a clientela italiana, in gran parte di tipo corporate e retail. Allianz, contattata, non ha commentato al Sole 24 Ore i rumors di mercato. Il processo, secondo le indiscrezioni raccolte dal quotidiano di Confindustria, sarebbe già stato avviato da qualche mese. In corsa per l’acquisto del perimetro ci sarebbero sia compagnie assicurative, sia fondi di private equity: fondi attivi nel settore come Cinven e Blackstone, ma anche gruppi come Monument Re ed European Insurance Consolidation Group- Eicg.

L’Italia è il secondo mercato assicurativo per il gruppo tedesco dopo la Germania: tra i confini tricolori la compagnia opera con oltre 5.000 dipendenti al servizio di più di 7 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva multi-canale composta da oltre 25mila tra agenti, collaboratori e financial advisor. Come riportato ancora dal Sole 24 Ore, per Allianz complessivamente, la raccolta Vita e Danni si è attestata nel 2019 a 14,88 miliardi di euro e l’utile operativo a 1,13 miliardi di euro, contribuendo così ai positivi risultati registrati dal gruppo Allianz a livello globale. La raccolta Danni si è invece attestata nel 2019 a 4,06 miliardi di euro, in aumento del +3,2% rispetto al 2018; i premi nel comparto Auto sono cresciuti del +3,1% e il segmento Non Auto Retail ha evidenziato uno sviluppo del +6,8%.