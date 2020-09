Da Tabula Am un Etf sulle curve di credito investment grade

Dopo il debutto del primo settembre in Italia, Tabula Im rilancia con un altro Etf, questa volta sul credito. Il fondo investe sul differenziale di rendimento tra le scadenze a 5 e 10 anni delle curve di credito di emittenti investment grade.

Il provider europeo di fixed income Etf ha pianificato la strategia per ottenere performance positive in caso di un’ulteriore steepening della curva, ossia nel caso il differenziale tra 5 e 10 anni dovesse aumentare ulteriormente. Storicamente lo steepening si manifesta nei periodi di outlook macroeconomico positivi e, più in generale, da un miglioramento del sentiment di mercato.

Tabula iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Ucits Etf (euro) attualmente è l’unico Etf quotato in Europa con questo tipo di esposizione, e offre una nuova interessante opportunità all’investitore Europeo.

"Le strategie steepener sono un modo ben noto per generare rendimenti dalle curve dei tassi d'interesse", commenta il ceo di Tabula, Michael John Lytle (in foto). "Questa opportunità esiste anche nei mercati del credito, ma è più difficile accedervi, poiché richiedono un'infrastruttura dedicata per poter operare in credit default swap e capacità di esecuzione. Nato dalla collaborazione con Markit, Tabula presenta un indice liquido e trasparente in formato Etf Ucits".

L'indice iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener si focalizza sulle curve di credito di Nord America e Europa. Prende esposizione su due indici liquidi di credit default swap, iTraxx Europe e CDX North American Investment Grade, vendendo protezione su scadenza 5 anni e acquistando protezione su 10 anni. Il rapporto tra l’esposizione 5y e 10y viene gestito al fine di avere un’esposizione neutrale ai movimenti degli spread di credito (DV01 neutral).

"Lo strumento nasce per esprimere una view sulle curve di credito o come fonte alternativa di ritorni nel lungo termine", commenta Lytle. Da inception, l'indice registra uno Sharpe ratio di 0,96, rispetto allo 0,76 di iBoxx Euro Corporates, il principale benchmark obbligazionario investment grade. L’Etf è quotato su Deutsche Börse Xetra da mercoledì 9 settembre 2020 con un Ter dello 0,40%.