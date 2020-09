Fideuram vince la tappa di luglioFinecoBank prima in gestito

Il gruppo Fideuram vince la tappa di luglio con 843 milioni di euro di raccolta netta totale di cui 463 milioni con 463 milioni. Delle tre reti del gruppo guidato da Tommaso Corcos. Il maggior contributo al risultato è venuto proprio dalla rete Fideuram con 584 milioni di nuovi afflussi totali di cui 476 in gestito. A proposito di risparmio gestito il miglior risultato è quello di FinecoBank con 626 milioni di euro (con 603 milioni che è il risultato di produzione totale). Terzo gradino del podio per Banca Generali con 527 milioni di euro di cui 443 in gestito. Quarta nel ranking è Banca Mediolanum con 488 milioni di raccolta netta positiva, di cui 283 in gestito. Quinta Allianz Bank con 396 milioni di euro di cui 375 in gestito, sesto il gruppo Credito Emiliano (Credem più Banca Euromobiliare) con 308 milioni di euro di cui in gestito. Settima Azimut con 279 milioni di cui 151 in gestito. Ottava IWBank con 113 milioni di cui 24 in gestito, seguono Deutsche Financial Advisors con 104 milioni di cui 22 in gestito, CheBanca! (83 milioni di cui 68 in gestito), Bnl Bnp Paribas con 75 milioni di cui 55 in gestito, Widiba (66 milioni di cui 11 in gestito). Unica rete in rosso è Consultinvest con una produzione con -9 milioni di cui -775mila euro in gestito.