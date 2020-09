NN IP: Locatelli nominata senior client servicing manager

Nuova nomina in NN Investment Partners, asset manager leader negli investimenti responsabili e con masse in gestione pari a €285 miliardi. Con l’ingresso di Elena Locatelli in qualità di senior client servicing manager, si rafforza ulteriormente la struttura italiana. Locatelli va ad affiancarsi al team italiano di NN IP guidato da Simona Merzagora, managing director, nello sviluppo strategico dei canali wholesale e istituzionale, facendo leva sulla sua esperienza maturata in quest’ambito con primarie società di asset management. Elena Locatelli proviene da Legg Mason Global Asset Management, dove dal 2016 ha ricoperto il ruolo di client relationship manager. In precedenza, ha lavorato in qualità di sales support in M&G Investments.

Simona Merzagora, managing director di NN Investment Partners commenta: “L’ingresso di Elena conferma ulteriormente la centralità del mercato italiano in termini strategici per NN IP. In particolare, le specifiche competenze di un team coeso e sinergico, composto da professionisti fortemente connessi con la realtà italiana ma con un solido background internazionale, ci permettono di affiancare i Clienti e di condividere con loro le strategie di sviluppo e di crescita più adatte alle loro esigenze”.