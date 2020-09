Pictet Am, un calcolatore per l’impatto ambientale degli investimenti

Pictet Am, la divisione di asset management del gruppo Pictet, ha ideato un calcolatore online per permettere agli investitori di quantificare l'impatto dei propri investimenti attuali o futuri, prendendo a riferimento il comparto Pictet-Global Environmental Opportunities, una strategia globale di investimento che mira a conseguire la crescita del capitale investendo in società attive lungo l’intera catena del valore ambientale. Pictet Am si colloca al terzo posto tra gli asset manager attivi in Italia in termini di patrimonio SRI in gestione.

Il calcolatore fa parte di un advisor toolkit che offre ai consulenti finanziari svariati strumenti, disponibili online, in grado di supportarli nel confronto con clienti attuali e potenziali; lo strumento è accessibile anche ai singoli investitori che potranno così misurare efficacemente l’impatto ambientale positivo derivante da scelte di investimento più sostenibili e consapevoli.

In particolare, grazie al calcolatore l’investitore potrà verificare direttamente l'impatto in termini di acqua risparmiata (equivalente al consumo medio giornaliero), chili di materiale riciclato (l’equivalente in bottiglie di plastica PET), minori emissioni di CO2 (l’equivalente in viaggi in business class Londra-New York), rifiuti riciclati (in termini di numero di persone che producono rifiuti quotidianamente), energia rinnovabile prodotta (l’equivalente in km percorsi con un veicolo elettrico) e minor uso di fertilizzanti riversati nei laghi e negli oceani (in termini di m3 di acqua dell’oceano non inquinata).

Oltre al calcolatore, tra i materiali sviluppati nell’advisor toolkit di Pictet Am, ci sono anche un quiz tematico sulle conoscenze ambientali che mette in evidenza come, oltre alla mera emergenza climatica, stiamo oggi affrontando anche altre sfide ambientali fondamentali. Infine, un Listicle e un modulo "e-learning" che introduce e spiega a 360 gradi il concetto di investimento ambientale responsabile.