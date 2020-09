Allianz Global Investors, Corsello è il nuovo country head

Enzo Corsello è il nuovo country head per l’Italia di Allianz Global Investors, precisamente dal 1 ottobre 2020 sarà responsabile della branch italiana riportando funzionalmente a Barbara Rupf Bee, head of Emea, e a Christian Finckh, head of Global Allianz business development, ed entrerà nello European distribution management group della società. Nel dettaglio, Corsello si focalizzerà sull’ulteriore sviluppo dei tre canali di distribuzione italiani, in stretta collaborazione con i responsabili degli stessi. Invariate tutte le altre linee organizzative italiane, confermando la completa integrazione nel network internazionale di AllianzGI. Corsello proviene da Deutsche Bank, dove ricopriva sia il ruolo head of Global markets Italy all'interno dell’area investment banking, sia quello di Branch manager Italy. In precedenza, è stato responsabile della clientela istituzionale nella stessa area di business. Corsello subentra a Thomas Linker che va a ricoprire un nuovo ruolo nell’ambito del gruppo. Una Ota della società spiega che "Enzo Corsello assume l’incarico di country head per l’Italia già forte di relazioni solide con la clientela istituzionale e con le principali reti distributive presenti sul mercato locale, grazie alla sua lunga esperienza alla guida della branch italiana di Deutsche Bank.Corsello assumerà tutte le responsabilità per la sede italiana non appena avrà ricevuto l'approvazione formale da parte delle autorità regolamentari competenti".