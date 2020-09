Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commision de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets - Afm), Portogallo (Portoguese Securities Commission - Cmvm), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), British Columbia (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Argentina (Comisión Nacional de Valoresa - Cnv), Quebec (Autorité des Marchés Financiers - Amf), Stati Uniti (Commodity Futures Trading Commission - Cftc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority – New Zealand - Fma) e Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Search Bonds a trading style of Golden Water Ventures Ltd (https://www.searchbonds.com);

Fuda Capital (https://www.fuda-capital.com);

Obtfx (www.obtfx.com);

Guarantor Loans / Guarantorloansuk Ltd (email: [email protected];[email protected]) clone di società autorizzata;

Elkwood Financial Services (www.elkwoodfinancial.com), clone di società autorizzata;

Fx Profit Broker / Fxpb (www.fxpb.us), clone di società autorizzata;

Valleys Finance Limited (tel. 03300015384, 03333034061, 02081238852, 07418310488), clone di società autorizzata;

FxGrow Capital (https://fxgrowcapital.com), clone di società autorizzata;

Vandebeek Wealth Management (www.vandebeekwm.co.uk), clone di società autorizzata;

4EX7 (www.4ex7.com);

Parker Prime (www.parker-prime.com) già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 24/2020 del 22.6.2020);

So Fx (https://so-fx.com);

Thebondexpert.co.uk;

Traderschain (https://traderschain.com);

regulatedfixedratebonds.co.uk (www.regulatedfixedratebonds.co.uk);

Fixed Rate Bonds-Uk (www.fixedratebonds-uk.com);

Richieson Securities Llc (www.richiesonsecuritiesllc.com);

David Lloyd’s Bond (https://www.davidlloydsbond.com);

Litigate Claims Consultants (email: [email protected]);

Uk Isa Comparison a Trading style of Easywealth Ltd (www.ukisacomparison.com);

Quadriga Asset Management (www.quadrigaassetmanagement.com) clone di società autorizzata;

Parantoux Trading (www.parantouxtrading.com; www.parantouxcapital.com).

Segnalate dalla Cssf:

Immo Magtib (https://immomagtib.com), clone di società autorizzata;

Thierry Rochelle Private Equity (www.rochelleprivateequity.com)

LuxisTrade Ltd.

Segnalate dalla Afm:

Akiyama Acquisitions (www.akiyamaacq.com);

Grahamalpha (https://grahamalpha.com).

Segnalate dalla Cmvm:

Cimovelpark (https://pt.cimovelpark.com), clone di società autorizzata;

InvCenter (https://www.invcenter.com);

First Financial Banc (https://www.firstfinancialbanc.com/es).

Segnalate dalla Finma:

Quantum Banking Trust & Estate Ag (www.qbt-ag.com);

AskoBid (www.askobid.fm);

Sas aquisition & sales Ag (https://zins24.com);

Global Financial Credit (https://www.gf-credit.com);

Technische Isolierung Schweiz GmbH;

CapitalFunds (https://capitalfunds.co);

Blackstone500 (https://blackstone500.com).

Segnalate dalla Sfc:

Kingsfintech (www.gmsir.com), clone di società autorizzata dalla Sfc;

Mcgraw / Dba (www.rich.mcgraw-best.com);

www.sinopointglobal.com;

Phil International Limited (www.philforexhk.com).

Segnalate dalla Bcsc:

3storich (www.3storich.com);

Mining Vault (www.mining-vault.com);

Normancapitalgroup (www.normancapitalgroup.com);

Pro-FxTrades Ltd / Pro-FxTrades.com (https://pro-fxtrades.com);

Securities Management Consultants Inc. (www.securitiesmanagementconsultants.com);

Private Investment Banking Company Llc (www.privateib.com);

GiroFx (www.girofx.com);

TorexFx 42 Marketing Limited/ TorexFx (www.torefx.com);

Grand Trade Options (www.grandtradeoptions.com);

CryptoBravos (www.cryptobravos.com);

TradeNix (www.tradenix.io);

Best Trade Profit Limited (http://www.trade-profit.ltd);

CryptoTradeSolution (www.cryptotradesolution.com),

Genesis Miners Limited (http://www.genesis-miners.co);

Shanghai Industrial Investment (Holdings) Corporation Ltd (http://www.inclusivetrading.biz);

BitInvests (http://www.bitinvests.co.uk);

Fox-Trade.uk (http://www.fox-trade.uk);

Cryptofx.club (http://www.cryptofx.club);

Net Binary Trade (https://netbinarytrade.com);

BinaryOpt (www.binaryopt.co);

CryptoWorld (www.Crypto-World.uk);

Global Logistics Btc (www.globallogisticsbtc.com);

Forte-Miners (www.forte-miners.com);

Probtcminer (www.probtcminer.com);

Btccoinex (www.btccoinex.com);

Crypto Climax (www.crypto-climax.com);

Easemining (www.easemining.com);

Lat Foundation Limited (http://www.latoken.com);

BeFaster.fit Limited (http://www.befaster.fit);

Coinmining.Ltd (www.coinmining.ltd);

Sblock-Trade (www.sblocktrade.tech);

Cryptrade24 (www.cryptrade24.com);

Highgoldminings.com;

Crypto Hallmark Investment (www.cryptohallmark.org);

Megabitpay Limited (www.megabitpay.org);

StarkMarkets / Swissgems Ltd / Krisimark Ltd (www.starkmarkets.com);

Cryptominas (www.cryptominas.com);

Crypto-ct.com / Crypto-ct (www.crypto-ct.com);

Gtv Media Group Inc;

Ifcmarkets. Corp (www.ifcmarkets.com);

Cryptec (www.cryptec.io);

Ziptradex Limited (http://www.ziptradex.com);

Profit Earn (https://profitearn.io);

Euroasia Global International Financial Corporation;

OptMiners.com (http://www.optminers.com);

First City Markets Ltd (http://www.firstcitymarkets.com);

i-Coin (http://www.i-coin.io);

BtceExch (http://www.btcexch.net);

Richfield Capital Limited/Analysed Options (http://www.analysed-options.online);

Paxful, Inc. (http://www.paxful.com);

Pegasus Global Trading Ltd (http://www.pegasusglobaltrading.com);

TradexOption (http://www.tradexoption.net).

Segnalata dalla Cnv:

Integrated Markets Ltd / Integrated Markets Uk Ltd (https://www.inmarketfx.com/, https://www.tradingarg.com/, https://www.facebook.com/tradingarg/, https://twitter.com/TradingAr, https://www.instagram.com/inmarketfx_tradingarg).

Segnalata dalla Amf (Quebec):

Hawk / Trading Plex.

Segnalate dalla Cftc:

Trade Gf (www.tradegf.com);

Turnkey Forex (www.turnkeyforex.com);

Wellington Inv / Bali Limited Ltd (www.wellingtoninv.com);

Global Capital Options (https://globalcapitaloptions.com) di proprietà e gestito da U-Nex Ltd;

Capital 245 (www.capital245.com) di proprietà e gestito da SolutionsCM;

Eagle Fx (https://www.eaglefx.com) di proprietà e gestito da EagleFX Ltd;

Fx Dealer (http://www.fx-dealer.com);

Platin Cfd (http://www.platincfd.com);

Mm Financial Experts (http://mmfinancialexperts.com di proprietà e gestito da Elit Property Vision Ltd;

Vip Businesses (Vip Businesses);

Top Option 360 (www.topoption360.com);

Omega Capitals (http://omega-capitals.com) di proprietà e gestito da Valia Trade LP;

Fxvip (https://fxvip.com) di proprietà e gestito da Goldman Global Group;

Easy Line Pro (https://www.easylinepro.com) di proprietà e gestito da Solutions CM Ltd;

Coinexx (https://www.coinexx.com);

Idb Trades / Baltic Concert LLP (http://www.idbtrades.com/) di proprietà e gestito da Baltic Trades LLP;

Richmond Fg (http://www.richmondfg.com) di proprietà e gestito da Richmond FinServices Ltd;

Omega Crypto (https://www.omegacrypto.com) di proprietà e gestito da 3D-Capital Ltd;

Grand Tradefx;

F1 Trade (https://www.f1trade.com) di proprietà e gestito da F1Trade Ltd;

Crown Finance (http://crown-finance.com);

Allegra Markets (www.allegramarkets.com).

Segnalate dalla Fma (New Zealand):

acentrustltd.com, clone di società autorizzata;

innovestltd.com (www.innovestltd.com), clone di società autorizzata;

Knight Service Group Limited / Knight Market Limited (www.ksgmarkets.com/index.php/En, www.knightmarketltd.com/En);

Unitex Capital Limited (https://www.facebook.com/ltd.unitexcapital/, https://unitex-capital.com);

Marketing Giant (https://quatro.marketingiant.com/amz_calc_nz_en_m/?, https://marketingiant.com/).

Segnalata dalla Knf:

Copernicus Securities Sa.