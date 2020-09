La rete dei consulenti finanziari di IWBank, istituto bancario guidato dal dg Dario Di Muro, si conferma tra le realtà più dinamiche del mercato sul fronte dei reclutamenti e annuncia l’ingresso di sette nuovi professionisti di elevato profilo e valore. Provenienti da importanti reti di consulenza e realtà bancarie di primo piano, i nuovi consulenti finanziari vanno a rafforzare il presidio di IWBank in aree strategiche per il processo evolutivo della rete, a oggi composta da 719 professionisti. Nel dettaglio, proveniente da Allianz Bank, opererà nell’area romana Paolo Margaritelli, professionista di lungo corso esperto nella gestione di clienti istituzionali e aziende, che entrerà a far parte della Unit Wealth di IWBank guidata da Andrea di Salle. Nel Triveneto, fanno il loro ingresso Laura Dei Negri e Andrea Borgo. Entrambi provenienti dalle strutture di private banking e wealth management di Banca Mps, opereranno sotto la supervisione dell’area manager Nord-Est Mario Tancini. Da Banca Mediolanum arrivano Massimiliano Russo, operativo a Roma nella struttura guidata dall’area manager Massimo Maiuri, e Marco Popolizio, attivo a Busto Arsizio (VA), zona presidiata dal manager Pietro Alessandrini. Si segnala inoltre l’ingresso di due veterani della professione con esperienze pregresse nel gruppo Monte Dei Paschi e RMB Assicurazioni: Riccardo Roni (aree di Pisa e Massa Carrara) e Orietta Cintilini (La Spezia) che esprimeranno le loro potenzialità sotto la supervisione di Angelo Russo, area manager Toscana. In particolare, la regione Toscana nel corso degli ultimi mesi ha rafforzato il presidio del territorio anche grazie agli ingressi di Rosauro Solazzi (ex Indosuez) e Vincenzo Bongiovanni (da Solfin Sim) a Firenze, di Stefano Giacomelli (da Unica Sim) a Prato e di Giuseppe Albanese (proveniente da Banca dei Territori) nella zona di Pisa-Livorno.

«I nuovi ingressi di settembre sostanziano il posizionamento di IWBank tra le realtà più dinamiche e attrattive per il mercato, a conferma che stiamo andando nella giusta direzione nel valorizzare professionalità e talenti, guardando sempre prima alle persone e poi ai numeri. In questa ripresa post estiva siamo fortemente motivati ad affiancare i nostri Consulenti Finanziari che con il loro lavoro quotidiano si fanno testimoni della continua crescita qualitativa della Rete, accomunati da un grande senso di appartenenza», ha commentato Massimo Giacomelli, responsabile rete dei consulenti finanziari e wealth manager di IWBank.