2 miliardi di euro di raccolta per il suo ultimo fondo Expansion, Ardian Expansion Fund V. È l’exploit di Ardian, una delle principali case d'investimento private al mondo. Nonostante il contesto difficile segnato dall'epidemia di Covid-19, Ardian è riuscita a raddoppiare quanto raccolto dal precedente fondo in soli sei mesi, a conferma dell’interesse continuo degli investitori verso le aziende europee di medie dimensioni ad alto potenziale di crescita.

Ardian Expansion Fund V ha attratto una base di investitori globale e diversificata. Gli investitori che hanno già investito nei precedenti fondi expansion rappresentano il 50% di quelli che hanno investito nel nuovo fondo, a dimostrazione della loro fiducia a lungo termine nel team, mentre più di un terzo sono nuovi investitori che hanno trovato interessante il prodotto. Il fondo ha ampliato la sua base geografica raggiungendo nuovi investitori, in particolare dall'Asia e dal Medio Oriente.

Anche il profilo dell’investitore tipo sta cambiando, infatti per la prima volta investono i fondi sovrani, accanto a compagnie di assicurazione, clienti privati (high-net-worth individuals) e fondi pensione. Anche diversi manager delle società in portafoglio di Ardian Expansion hanno assunto impegni, che ammontano a quasi il 5% delle dimensioni del fondo, a conferma della qualità delle relazioni instaurate negli anni.

Il team di Ardian Expansion, formato da 27 professionisti basati a Parigi, Francoforte, Milano e Lussemburgo, continuerà a rafforzare la propria strategia di successo: supportare gli imprenditori di talento nel perseguire i loro piani di crescita organica - storicamente, le società in portafoglio di Ardian Expansion raggiungono una crescita organica superiore al 10% - ed esterna – una media di quattro acquisizioni per ogni società – e accrescere il loro valore strategico accelerando i loro piani di trasformazione.

François Jerphagnon, responsabile di Ardian Expansion, ha commentato: "Siamo onorati della fiducia dimostrata dai nostri investitori. Raddoppiare la size del fondo precedente in sei mesi dimostra il successo della nostra strategia e la qualità della nostra performance finanziaria. Questo successo è anche dovuto alla filosofia di investimento che abbiamo costruito negli ultimi 20 anni, che si basa sullo sviluppo di solide relazioni con manager esperti facendo leva sul network di Ardian per accelerare il processo di creazione di valore per tutti gli stakeholder".