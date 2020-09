Il Covid accelera la digitalizzazione delle assicurazioni

Nuovi operatori (in particolare le BigTech) e nuove competenze stanno ridisegnando il mondo assicurativo nella fase post pandemica. E le compagnie devono quindi esplorare nuove modalità per costruire competenze che permettano di soddisfare le esigenze digitali dei clienti. Nel dettaglio, per rimanere competitive, le aziende dovranno migliorare nelle aree ad alto impatto, come la centralità del cliente, i processi intelligenti, l’agilità dei prodotti e un ecosistema aperto.

E’ quanto emerge dallo studio World InsurTech Report 2020 pubblicato da Capgemini (leader mondiale nella consulenza) ed Efma (l'organizzazione internazionale di banche e compagnie di assicurazioni) che si basa su sondaggi e interviste a oltre 175 dirigenti di compagnie tradizionali e InsurTech operanti in 26 Paesi. Il report sottolinea che l’incremento dell’engagement e delle aspettative dei clienti provocati dalla pandemia rappresenta un’opportunità crescente per le InsurTech, dal momento che le compagnie assicurative stanno ponendo maggior attenzione alla digitalizzazione. Ma, se da un lato le BigTech si stanno facendo sempre più spazio all’interno del settore assicurativo, dall’altro le linee di demarcazione tra compagnie assicurative, InsurTech, BigTech e partner tecnologici diventano sempre più sfumate. “Le compagnie assicurative non devono considerare solo le altre compagnie come loro competitor, ma devono includere anche BigTech e nuovi player non tradizionali che spesso offrono una customer experience di qualità superiore - conferma Monia Ferrari, Financial Services Director di Capgemini in Italia - La creazione di relazioni scalabili con le InsurTech aiuterà le compagnie a intraprendere un percorso di digitalizzazione più rapido ed efficiente, approfondendo le relazioni con i clienti e tenendo a distanza i nuovi competitor”. Dal report emerge infatti che la volontà di collaborare è in aumento tra gli operatori del settore assicurativo: il 67% delle compagnie vuole infatti stringere partnership con le InsurTech; l'85% delle InsurTech vuole collaborare con i provider tecnologici, mentre l'83% punta a collaborare con le compagnie assicurative; infine oltre il 60% delle compagnie assicurative e delle InsurTech è interessato a collaborare con le BigTech.

Dal report emerge poi che durante la pandemia, le BigTech hanno alzato il livello di customer experience e il grado di fiducia riposta dai clienti, offrendo loro processi a prova di crisi, risposte in tempo reale e un customer care intuitivo. La disponibilità dei contraenti di rivolgersi alle BigTech per le proprie polizze assicurative è aumentata rispetto al 17% registrato nel 2016, passando per il 36% di gennaio 2020 fino al 44%dello scorso aprile. Per competere con le BigTech - secondo il panel - le compagnie assicurative devono concentrarsi su una customer experience superiore (94%), processi a prova di crisi (90%), risposte in tempo reale (87%), essere un partner attento (86%) ed erogare servizi di insurance-as-a-utility (70%).