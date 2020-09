Più tecnologia per mercati competitivi, in Oriente lo hanno già capito

"Le aziende di diversi settori stanno implementando tecnologie innovative per innescare una rapida crescita, creando opportunità d'investimento interessanti". Il commento di Alessandro Aspesi, country head Italia di Columbia Threadneedle Investments.

Il primo novembre i principali operatori cinesi delle telecomunicazioni hanno lanciato i loro piani per il traffico dati 5G, anticipando di due mesi il varo di uno dei maggiori network mondiali di ultima generazione, a dimostrazione del ritmo dell'evoluzione digitale nella più grande economia asiatica.

Queste reti wireless ad alta capacità forniscono la piattaforma per la prossima ondata di digitalizzazione, accelerando ulteriormente il cambiamento in molteplici settori tra cui le comunicazioni video, l'intrattenimento, l'e-commerce, la domotica, le applicazioni dell'Internet of Things e la telematica dei veicoli.

Il 5G dimostra come le nuove tecnologie trasformino interi settori, generando opportunità per le imprese che desiderano rafforzare il proprio vantaggio competitivo.

Noi di Columbia Threadneedle I consideriamo quest'ultimo un tema d'investimento centrale, che si manifesta a livello globale in molti settori. Ad alimentarlo è la diffusione di tecnologie tra cui i big data, la robotica, l'intelligenza artificiale e il cloud computing.

Consideriamo, ad esempio, il settore della moda. La multinazionale spagnola dell'abbigliamento Inditex, proprietaria di marchi tra cui Zara, ha utilizzato con intelligenza la tecnologia per monitorare l'evoluzione dei gusti dei consumatori e accelerare il proprio ciclo del prodotto, riducendo il tempo che intercorre tra il disegno di un capo di abbigliamento e la sua commercializzazione. Passando al comparto manifatturiero, Keyence, una società giapponese di elettronica, produce sistemi controllati dall'IA per l'automazione di fabbrica, aiutando così i produttori di tutto il mondo a competere in modo più efficace.

Il vantaggio per gli investitori. Le imprese che si adattano con maggior successo alla trasformazione tecnologica non si limitano a innovare: alcune hanno la capacità di alterare in modo fondamentale le dinamiche operative del proprio settore, ponendo una minaccia esistenziale a coloro che non riescono ad adattarsi. Basti ricordare l'incapacità di Kodak di tenere il passo con la digitalizzazione della fotografia, l'invenzione dello smartphone da parte di Apple che ha messo fuori gioco Nokia, o la scomparsa di Blockbuster causata dal pioniere del video on-demand Netflix.

Ne consegue che i vincitori di questo processo hanno caratteristiche finanziarie estremamente interessanti. Generano una crescita robusta e una redditività elevata e sostenibile del capitale investito, grazie anche al vantaggio competitivo ("moat") prodotto dagli effetti di rete: quanti più utenti attirano, tanto più difficile diventa competere con loro.

Queste aziende rappresentano una ricca gamma di opportunità per Columbia Threadneedle Investments a livello globale, che è destinata a rimanere interessante nonostante l'impatto del Covid-19.

Riteniamo che dopo il regresso della pandemia l'economia mondiale rimarrà in un regime di bassa crescita a lungo termine, che renderà particolarmente appetibili le imprese dotate della capacità di generare un'espansione robusta e rendimenti elevati e sostenibili. In effetti, di recente queste aziende hanno evidenziato valutazioni scontate anche del 30% rispetto ai massimi pre-Covid-19.

Tendenze durature. Mentre la pandemia ha indubbiamente gettato un'ombra sulle prospettive immediate, la crescita di queste imprese vincenti è alimentata da tendenze globali e durature.

Ad esempio, la transizione mondiale verso il cloud computing è un processo pluriennale che ha ancora molta strada da percorrere. I servizi cloud sono un settore in rapida espansione che, in definitiva, creerà un mercato globale molto più grande di quello attualmente esistente. Gli enormi investimenti di capitale necessari per raggiungere una scala efficiente in questo settore contribuiscono a consolidare il vantaggio degli operatori dominanti, tra cui Amazon, Microsoft, Alibaba e Google.

Analogamente, nei prossimi decenni le classi medie asiatiche genereranno una quota molto maggiore dei consumi mondiali e la loro domanda di servizi finanziari aumenterà notevolmente al crescere della loro ricchezza.

Ciò rafforzerà verosimilmente la posizione di istituti bancari fidati come HDFC Bank in India e DBS a Singapore. Entrambe le banche hanno utilizzato efficacemente i canali digitali per ridurre i costi del servizio ai clienti esistenti e per acquisirne di nuovi, incrementando la loro quota di mercato e creando vantaggi competitivi.

Secondo McKinsey, HDFC elabora attualmente l'85% delle operazioni tramite canali digitali e ha esteso il proprio raggio d'azione alle aree sprovviste di servizi bancari adeguati tramite pagamenti digitali e carte. Il digital banking è il canale dominante anche per DBS, che può così offrire alla clientela un'esperienza di alta qualità, mantenere un minor rapporto costo-reddito rispetto ai concorrenti e difendersi dall'impatto destabilizzante dei concorrenti digitali.

Oltre i titoli FAANG. La tecnologia sta trasformando ogni area delle economie contemporanee, creando opportunità per gli investitori che si spingono oltre il tradizionale settore della tecnologia rivolta ai consumatori, dominato dai titoli FAANG quotati negli Stati Uniti (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet, già noto come Google).

Il gruppo di società ad alta crescita e alto rendimento su cui si concentra Columbia Threadneedle è costituito invece da un insieme estremamente diversificato e globale di imprese che abbracciano praticamente tutti i settori e che sono ben posizionate per beneficiare di fattori d'impulso strutturali e a lungo termine.