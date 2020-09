Scolari (Ascofind) e Giudici (Mip Politecnico di Milano): "Insieme per formare i futuri consulenti finanziari"

Un corso di formazione inedito non tanto nei contenuti (di preparazione all'esame Ocf che abilita all'attività di consulente finanziario) e nella modalità (digitale, quasi un obbligo in tempi di Covid) quanto negli enti formatori. Una collaborazione davvero inedita quella tra Ascofind, l'associazione delle Scf (le società di consulenza finanziaria, la "terza gamba" dell'Albo unico dei consulenti finanziari) presieduta da Massimo Scolari e il Mip-Politecnico di Milano, School Management, rappresentato da Giancarlo Giudici professore associato in corporate finance dell'ateneo milanese, che è stata protagonista della puntata di INVESTIRENOW del 15 settembre condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato. "Non sembri strano l'organizzazione da parte nostra di un corso per diventare consulenti finanziari, in collaborazione con Ascofind ", ha spiegato Giudici nel corso della puntata in video-streaming. "Ci sono due grandi temi: la necessità di finanziamento delle pmi italiane e la tantissimi liquidità giacente sui conti correnti degli italiani. Formare consulenti finanziari significa indirettamente contribuire a che i risparmi investiti in prodotti d'investimento siano diretti anche a sostenere l'economia reale". "Attraverso questo percorso", ha spiegato invece Scolari di Ascofind, "vogliamo offrire oltre all'insieme delle nozioni utili per superare la prova d'esame anche quella visione d'assieme del mercato della consulenza finanziaria nelle sue diverse articolazioni e modelli d'offerta". Ascofind ha anche messo a disposizione fondi per finanziare una parte rilevante della quota d'iscrizione a 8 giovani meritevoli. Una iniziativa di sostegno agli aspiranti cf realizzata per ricordare Gianni Lupotto, figura di grande rilievo del mondo della consulenza finanziaria indipendente scomparso lo scorso anno.