IG Group, cresce la base clienti e il volume di attività

IG Group Holdings, leader mondiale nel trading online, ha realizzato ricavi netti da attività di trading pari a 209 milioni di sterline nel primo trimestre (quello che copre i primi tre mesi fino al 31 agosto, ndr), il 62% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato del periodo nei mercati chiave è stato di 170,8 milioni di sterline, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente. La performance della base clienti retail nel Regno Unito e in Europa è stata particolarmente solida, con una crescita sia del fatturato per cliente che del numero di clienti attivi. Come ha spiegato la società, infatti, la performance positiva è stata guidata da un mix tra il mantenimento di elevati livelli di attività di trading da parte dei clienti esistenti e la crescita della base di clienti attivi, con 201.500 clienti attivi totali, in aumento del 50% rispetto all'anno precedente. Di questi, più della metà (134.800) hanno effettuato trading con strumenti OTC a leva nel trimestre di riferimento.

In ogni caso anche l'acquisizione di nuovi clienti ha segnato risultati importanti, grazie alla costante domanda e al miglioramento dell'efficacia del marketing su più canali, con 34.600 nuovi clienti che hanno effettuato il primo trade nel trimestre, il 129% in più rispetto all'anno precedente, 23.500 dei quali rappresentano nuovi clienti OTC a leva finanziaria. "Sono entusiasta dell'eccellente performance che abbiamo ottenuto nel primo trimestre, un ottimo inizio in vista del secondo anno della nostra strategia di crescita triennale – ha detto June Felix, Chief Executive Officer di IG - Quello trascorso è stato un ottimo inizio di anno e, sebbene ci sia stata una certa moderazione rispetto all'eccezionale performance del quarto trimestre, i risultati dimostrano la costante forza di IG nei mercati chiave, evidenziando al tempo stesso il potenziale di crescita”.