Un tasso di crescita dell'economia almeno al livello della media UE (1,6%), dallo 0,8% nell'ultimo decennio; e ancora, aumentare gli investimenti pubblici per portarli almeno al 3% del pil; incentivare gli investimenti in R&S; garantire la sostenibilità e la resilienza della finanza pubblica. Sono alcuni degli obiettivi portanti delle linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, predisposte dal Governo. L'Italia guarda a target Ue anche sul fronte del lavoro con l'obiettivo di conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali per arrivare all'attuale media Ue (73,2% contro il 63,0% dell'Italia).

Tra gli altri obiettivi, quelli di elevare gli indicatori di benessere, equità e sostenibilità ambientale; ridurre i divari territoriali di pil; reddito e benessere; promuovere una ripresa del tasso di fertilità e della crescita demografica; abbattere l'incidenza dell'abbandono scolastico e dell'inattività dei giovani; migliorare la preparazione degli studenti e la quota di diplomati e laureati; rafforzare la sicurezza e la resilienza del Paese a fronte di calamità naturali, cambiamenti climatici e crisi epidemiche.